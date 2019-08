El alcalde de Los Corrales afirma que el PSOE se toma su pacto con el PP «como algo personal» Luis Ignacio Argumosa, alcalde de Los Corrales. / Óscar Sánchez El primer edil regionalista habla de una decisión política y los populares piden «cordura y sensatez» en el debate municipal NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Martes, 6 agosto 2019, 07:48

El alcalde regionalista de Los Corrales de Buelna, Luis Ignacio Argumosa, ha salido a la palestra para comentar el convulso inicio de la legislatura, tras las duras críticas de la portavoz socialista hacia su labor como moderador en la primera sesión plenaria ordinaria, en la que le acusó de «vulnerar» su derecho a la palabra.

Argumosa ha reconocido que «no me esperaba un inicio de legislatura así, porque siempre ha habido tiranteces entre gobierno y oposición, pero no imaginaba esta reacción a lo que fue una decisión política, simplemente». Se refería al pacto con el PP que le hizo alcalde, dejando fuera a su anterior socio de gobierno, el PSOE. «Hemos tomado una decisión política que no sé por qué se han tomado a nivel personal, tanto que hay personas que incluso nos han retirado el saludo».

Sobre la vehemente intervención de la portavoz socialista en ese pleno, afirmó que «me pareció lamentable». «Además de alcalde he de ser moderador de unas sesiones plenarias en las que tenemos derecho a hablar seis personas, por lo que no podemos alargar demasiado las intervenciones o nos iremos a plenos de cinco horas». Añadió que «en ningún momento le quité la voz a la portavoz socialista y desde luego su reacción fue desproporcionada». Zanjó la cuestión afirmando que «desde luego, nosotros no seguiremos por ese camino de la polémica y la crispación».

Defendió las dos modificaciones del Reglamento Orgánico Municipal llevadas a ese pleno y que motivaron la discusión. En primer lugar el cambiar ese reglamento para «dar voz y voto en las comisiones informativas a Vox y a IU, garantizando la máxima democracia en este Ayuntamiento». Explicó que la propuesta del gobierno PRC-PP era once miembros en cada comisión, tres del PSOE, tres del PRC, tres del PP, uno de Vox y otro de IU, mientras la propuesta socialista era aumentar su participación en uno más, hasta cuatro concejales, en detrimento de Vox o IU. «Eso sí que es impedir que se hable, porque deja fuera del debate en comisión a esos concejales durante toda la legislatura, eso sí que es poco democrático», dijo Argumosa.

También habló el alcalde regionalista de otra modificación para «favorecer» el que el PSOE pueda, con esos tres concejales, pedir la convocatoria de cualquier comisión informativa. «Una reforma de la que no hablan porque les conviene, y como la anterior, planteada pensando en lo más justo para todos».

También el grupo popular en el Ayuntamiento de Los Corrales ha valorado el inicio de legislatura, asegurando que el primer pleno ordinario de este mandato «no ha sido el ejemplo de diálogo que queremos para esta legislatura». Como socio de gobierno ha apoyado «la labor de moderador del alcalde regionalista, Luis Ignacio Argumosa», en esa «complicada» sesión y ha pedido «especial y constante respeto por la labor de los funcionarios de este Ayuntamiento».

El portavoz del PP, Julio Arranz Ochoa, dijo que «lo cierto es que es difícil de entender que en una misma intervención se critique vehementemente la falta de libertad de expresión mientras se defiende limitar las intervenciones de dos concejales de formaciones minoritarias y distintas tanto en las comisiones como en los plenos de un Ayuntamiento en el que debemos aprovechar las opiniones de todos para lograr más y mejores proyectos».

Aseguró el portavoz popular que la propuesta de reforma del Reglamento Orgánico Municipal es «la adecuada respuesta al mandato de los ciudadanos tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo» y terminó Julio Arranz manifestando su deseo de que los debates plenarios «se reconduzcan cuanto antes y sean ejemplo de cordura y sensatez».