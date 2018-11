El alcalde de San Felices renunciará a su sueldo desde el 1 de enero de 2019 José Antonio González Linares, alcalde de San Felices desde 1999 El regidor destaca que los primeros 11 años de sus dos décadas como regidor «no cobré ni un euro» y que podría ganar más de los 1.800 euros que gana al mes NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Martes, 6 noviembre 2018, 00:58

El alcalde de San Felices de Buelna, José Antonio González Linares, renunciará a su sueldo como regidor municipal a partir del año que viene, al menos hasta las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019. Así lo ha anunciado, enfadado por los rumores «que algunos malintencionados han extendido por el pueblo sobre lo que cobro», dijo. Según González Linares se ha dicho que se lleva al mes 3.000 euros por su cargo al frente de la Corporación cuando, según él, son 1.800. «En cualquier caso, me he ganado más que de sobra esos supuestos 3.000 euros incluso, por las inversiones que he traído año tras año a mi pueblo, de media más de cuatro millones al año y me quedo corto», afirmó, para añadir que «soy el alcalde más rentable que ha tenido este pueblo y aun así unos pocos solo tratan de desprestigiarme», lamentó.

Recordó que los primeros 11 de sus casi 20 años al frente de la Alcaldía no tuvo sueldo. Se lo puso cuando consideró que era de «justicia», apuntó. Volverá a dejar de cobrar a 1 de enero de 2019 y lo hará hasta unas elecciones municipales a las que aún no tiene decidido si se presentará o no.

Lo cierto es que aunque no suenan rumores de relevo el alcalde reconoce haber perdido «mucha ilusión» por las críticas «injustificadas» que ha recibido «en demasiadas ocasiones» o por cuestiones como la situación actual de Fundinorte (antigua Greyco). «Puse dos condiciones para presentarme a este mandato, reabrir la residencia para mayores y arreglar la situación de Greyco. La primera se consiguió pero lo que he visto hacer a algunos con la empresa me ha quitado mucha ilusión por una política con la que no me siento identificado».

González Linares ha pedido «por favor que acaben las calumnias», ha dicho que entiende las críticas políticas pero no los «engaños» y ha ido más allá al asegurar que «me duele que cuando has resucitado el municipio y le has situado a la altura de pueblos mucho mayores, con presupuestos del doble que los que cogimos e impuestos muy bajos, todo a base de trabajo, trabajo y trabajo de la Corporación, pase esto, estas cosas me duelen mucho». Y sentenció con otra frase: «cuando esta Corporación no esté, nos van a echar de menos».