La alcaldesa de Los Corrales no tiene constancia de más movimientos del terreno «Hemos contratado otro técnico que está haciendo ahora mismo el informe, tendremos que esperar a que nos diga si se está moviendo o no», explica Josefina González DM . Santander Jueves, 30 mayo 2019, 11:22

La alcaldesa de Los Corrales de Buelna en funciones, Josefina González, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento no tiene constancia de que se siga moviendo el terreno en el barrio de San Mateo, aunque ha subrayado que se ha contratado a un segundo técnico para que estudie una situación que «no se ha dejado ni un solo minuto».

«Los informes que llegaban hasta ahora era que no se había movido, pero así y todo contratamos otro técnico que está haciendo ahora mismo el informe, con lo cual, tendremos que esperar a que nos diga si se está moviendo o no se está moviendo», ha señalado Gónzalez, después de que ayer los afectados por el argayo de San Mateo denunciaran, a través de un comunicado, que el terreno «se sigue moviendo».

Leer más Los afectados por el argayo presentan más de 6.000 firmas y alertan de que el terreno se sigue moviendo

Y ha subrayado que el Ayuntamiento puso a un técnico a trabajar sobre el terreno «desde el minuto uno», que elaboró un informe que determinaba que el argayo permanecía «estable» y que este mes ha empezado a trabajar otro geólogo para elaborar un nuevo estudio que «refuerze» al anterior, para el que todavía hay que esperar. «Porque no se va a hacer en ese argayo, ni una cosa ni otra, sin tenerlo muy claro», ha sentenciado.

«Cuando ha llegado un informe que decía que el terreno no se movía, todavía nosotros lo vamos a reforzar con otro informe, contratando a otro técnico, ha abundado González, quien ha recalcado que el Ayuntamiento «a día de hoy no tiene constancia» de que el argayo se haya movido y que ha defendido que no puede ser el Consistorio el que valore si se mueve el terreno, sino que lo tiene que determinar un geologo.