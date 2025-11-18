Alfoz de Lloredo y Comillas se suman a la red 'Pueblos de película' para seguir promocionándose Los dos municipios se incorporan a una nueva plataforma que fomentará el turismo por localidades escenario de proyectos de cine, televisión y publicidad

Alfoz de Lloredo ha servido de escenario para películas como '17' y 'El color de las nubes' de Mario Camus o 'Altamira', con Antonio Banderas y, además, marcas de renombre como Endesa, Moeve, Nestlé e Iberdrola han elegido rincones del municipio para rodar sus anuncios publicitarios. No queda aquí el asunto. Porque su presencia en programas televisivos también es reseñable, con apariciones en El pueblo más divertido, La paisana, Rutas con Ambrosio, Espejo Público, Tu tiempo (con Roberto Brasero), España Directo y, más recientemente, Mañaneros.

También Comillas cuenta con un extenso currículum como marco de producciones audiovisuales: allí se han rodado filmes como 'La Corrupción de Chris Miller' o 'Los Días del Pasado', protagonizadas por Marisol; o 'Fuga de Cerebros 2', entre otros, y más recientemente, la población fue telón de fondo de las peripecias del rodaje de 'Primos'.

Esta trayectoria como municipios protagonistas en medios audiovisuales les ha llevado a integrarse en la red de 'Pueblos de Película', una iniciativa destinada a impulsar el turismo audiovisual en España que se presentó en Intur, una feria en la que se presentó oficialmente esta nueva plataforma, a la que se han sumado de forma inicial 12 localidades y que se prevé que siga creciendo en los próximos años.

El proyecto nace para dar visibilidad a aquellos pueblos que tienen un interés especial gracias a su vínculo con el patrimonio audiovisual del país. Y los otros enclaves que forman este inicio de red son Ayna (Albacete), Bielsa (Huesca), Cardona (Barcelona), Covarrubias (Burgos), Loarre (Huesca), Malpartida de Cáceres (Cáceres), Santo Domingo de Silos (Burgos), Tabernas (Almería), Torrelaguna (Madrid) y Tossa de Mar (Girona).

El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, declaró este martes que está muy satisfecho por haber incorporado al municipio a esta plataforma y subrayó el enorme potencial del turismo de pantalla, basado en localizaciones de cine, series, anuncios y programas de televisión. Al sumarse a la iniciativa agradeció especialmente el trabajo de la impulsora del proyecto, y subrayó que esta red permitirá potenciar un turismo cinematográfico y televisivo que ayude a los visitantes a revivir escenas, historias y programas rodados en el municipio.