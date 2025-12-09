Arrancan las obras de la carretera entre Mar y Mogro tras años de reivindicaciones Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 18 meses y cuentan con un presupuesto de 6,2 millones de euros. Se contempla, entre otras cosas, un paseo peatonal y ciclista entre ambas localidades

En un principio se calculó que no llegaría a cuatro millones, luego se licitó por cinco -el concurso quedó desierto- y finalmente las obras de la carretera CA-322 que unirá Mogro, en Miengo, y Mar, en Polanco, han supuesto una inversión de 6,2 millones de euros. Es uno de los cambios que ha venido experimentando este proyecto desde sus inicios, en 2022, hasta este martes, cuando se ha puesto al fin la primera piedra de este nuevo trazado de 5,7 kilómetros, que optimizará la comunicación por carretera entre estos dos municipios y que se prevé finalizado en unos 18 meses. La empresa Siecsa es la encargada de realizar las labores sobre el vial, que soporta un tráfico medio de mil vehículos diarios.

El proyecto, que ha mutado después de considerar algunas de las alegaciones presentadas por los vecinos afectados, atajará las «deficiencias» que presenta la vía, como los baches o la estrechez de la calzada, además de la inexistencia de aceras, lo que obliga a los peatones a transitar por el arcén para recorrer la distancia de 3,2 kilómetros que separa la ermita de la Virgen del Monte y Bárcena de Cudón -una ruta de cinco minutos en coche y de unos cuarenta caminando-. También mejorará las condiciones en el recorrido hacia la estación de tren de Mogro y en la parte final de la carretera que coincide con el Camino de Santiago y que hace de este tramo un lugar transitado por peregrinos.

El plan contempla mejorar el trazado, el firme y la señalización, así como incorporar un paseo peatonal destinado a viandantes y a ciclistas para acabar con el peligro que supone la falta de aceras. El inicio de los trabajos se ha inaugurado en un acto simbólico al que ha asistido la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Fomento, Roberto Media, acompañados de los alcaldes de Polanco, Rosa Díaz (PRC), y de Miengo (PP), Marino García.

Buruaga ha destacado que la actuación permitirá al fin que el acceso a los enclaves citados se realice de forma segura. Y es que además se prevé sustituir la señalización horizontal y vertical, la iluminación o el drenaje. En definitiva, el renovado vial «mejorará la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de miles de personas y será una realidad para el verano de 2027, o incluso antes». Eso siempre y cuando los plazos se cumplan y nada se tuerza por el camino.

En este sentido, la presidenta ha reconocido que el plan no ha estado exento de dificultades, ya que cuando su equipo llegó al Gobierno se topó con una propuesta «que no atendía en la medida suficiente las alegaciones de los vecinos y cuya licitación había quedado desierta, por lo que hubo que volver a empezar, reunirse con los ayuntamientos y con los afectados y escucharles». Los 'peros' del proyecto que se sacó a licitación en junio de 2022 y que afectaba a unos 170 propietarios en Miengo y a otros siete en Polanco, hicieron que el concurso quedara desierto. Inconvenientes que, tal y como ha reflejado la presidenta, «pronto habrán quedado atrás». De hecho, ha dicho, «Miengo y Polanco van a estar más conectados que nunca». Una reivindicación histórica de los usuarios.

Buruaga ha insistido en que gracias a esta actuación, los habitantes de Miengo y Polanco tendrán «una carretera del siglo XXI», «moderna, funcional y segura». En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Miengo: «Este plan ha generado opiniones diversas y es lógico, porque las infraestructuras transforman el territorio y la vida de las personas», ha remarcado. De ahí que «hayamos querido escuchar, explicar y ajustar todo lo posible la acción, de manera que responda a las necesidades reales de la mayoría y cause el menor impacto posible».

Además, ha asegurado que desde el Ayuntamiento siguen «abiertos» a las aportaciones durante la ejecución de la obra y «vigilantes de que cada fase se desarrolle con responsabilidad y respeto», ya que es una vía que «aspira a mejorar la comunicación, potenciar la actividad económica y garantizar más seguridad en los desplazamientos», pero sobre todo debe ser una infraestructura que «conviva con el entorno y con quienes lo habitan».

Por su parte, la regidora de Polanco ha destacado que se trata de una zona por la que transitan «bastantes vehículos y peatones», entre ellos algunos peregrinos. Además, ha destacado que tras estimarse algunas alegaciones se ha logrado que el proyecto satisfaga a vecinos que inicialmente se quejaban del trazado.