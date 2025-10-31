Una avería deja sin funcionamiento más de 24 horas el paso a nivel de Puente San Miguel Un operario de Adif ha controlado el tráfico y el paso de los viandantes hasta que a las tres de la tarde de este viernes se han reactivado las barreras y el semáforo

Sara Torre Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 19:14 Comenta Compartir

Una avería en el paso a nivel de Puente San Miguel ubicado en la línea de ancho métrico entre Santander y Cabezón de la Sal ha dejado el acceso al centro de la localidad sin barreras ni semáforo durante más de 24 horas, desde la mañana del jueves hasta las tres de la tarde de este viernes, cuando se ha restablecido el sistema. En el transcurso de este tiempo, el Ayuntamiento de Reocín alertó a los vecinos de lo sucedido por distintos canales de comunicación y anunció que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ya trabajaba en la zona para resolver la situación.

El bloqueo del paso a nivel intranquilizó a los vecinos del municipio, ya que se trata de un cruce muy transitado (en la localidad residen más de 3.000 personas), que soporta mucha circulación de vehículos y por donde pasa al menos un tren cada hora. Además, el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, informó de que las piezas para arreglar la avería «no llegarían antes del viernes al mediodía». Después, habría que proceder a la reparación. Desde el Consistorio se ocuparon, eso sí, de alertar sobre la peligrosidad del cruce e hicieron las gestiones pertinentes para solicitar que un operario de Adif vigilara el tráfico y garantizase la seguridad en lo que se solucionaba el problema. No obstante, el Ayuntamiento solicitó a los vecinos y a los conductores que extremasen las precauciones «al cruzar y atendieran las indicaciones del operario».

Así permaneció el paso a nivel de Puente San Miguel durante más de 24 horas, hasta que el Ayuntamiento comunicó la reactivación del sistema de barreras y del semáforo cuando serían alrededor de las tres de la tarde de este viernes.

Primera vez

Aunque seguramente sea la primera vez que se produce una avería de este calibre en el paso a nivel de Puente San Miguel -el alcalde asegura no recordar un suceso similar-, la situación no ha pasado ni mucho menos desapercibida, especialmente porque es un cruce en torno al que pivota buena parte de la circulación de la zona, cercano a una rotonda que da salida a varios puntos de la cuenca del Besaya.

Durante la tarde de este viernes, los peatones que ya cruzaban el restablecido paso a nivel hacían alusión al suceso. En todo caso, los vecinos continuaban extremando las precauciones y los conductores reducían la velocidad hasta cerciorarse de que no pasaba el tren.

La eliminación de este paso a nivel es una prioridad para el municipio, pero los trámites avanzan lentamente. En abril de 2022 se aprobó por parte de la Corporación, por unanimidad, el inicio de los trámites para retirar el cruce, con la construcción de un paso inferior bajo las vías. La actuación tendría un presupuesto de unos 8 millones de euros que serían cofinanciados por Adif y por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria. Previamente, el Ayuntamiento redactó un estudio de alternativas para demostrar la viabilidad.