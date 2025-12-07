Barcenaciones amplía su estampa navideña

Los enormes Reyes Magos de Barcenaciones, fabricados el año pasado por los vecinos con botellas de plástico, regresan estas Navidades, y lo hacen rodeados de ... nuevas figuras. Y desde hoy, domingo, a las 19.30 horas, cuando tendrá lugar el encendido del alumbrado, se podrá disfrutar de una escena más grande, gracias a la incorporación de más personajes, para la que se han empleado otras 1.200 botellas, a sumar a las 3.500 del año pasado. Dos grandes estelas y una celosía que rodea la bolera son las creaciones que desde hace unos meses se han ido realizando en el local de las antiguas escuelas del pueblo por el nutrido grupo de voluntarios capitaneados por el artista Fran Querol.

«Las novedades también las hemos creado con botellas de plástico iluminadas», explica Querol, mientras sus pupilos, de edades entre 4 y 84 años, no paran de unir botellas de manera que el resultado coja la forma indicada en la pizarra que tienen delante. La idea del cierre surgió porque el año pasado se vio que había que mejorar la estética de las cintas colocadas y así evitar que la gente no se agolpara en torno a las figuras.

Además de estos trabajos, este año ha habido que adecuar las propias figuras de los Reyes Magos, que habían sido guardadas después de desmontarse parcialmente.

Entre todos los que han echado una mano, Regina Armenteros y María Antonia Dosal acuden cada tarde a ayudar con los trabajos y se pasan esas horas «muy entretenidas y con ilusión». Les brillan los ojos al pensar en el momento de la inauguración, ya que las tres personas de más edad serán las encargadas de hacer la cuenta atrás. Posteriormente, habrá chocolate caliente para todos.

Una vez pasen las Navidades y se recoja la obra, los creadores no descansarán y seguirán dando forma a su arte con el proyecto 'Territorio de Escubías', enmarcado en un taller que imparte el propio Fran Querol.

El presidente de la Junta Vecinal de Barcenaciones, Miguel Ángel Bueno, recalca el gran trabajo realizado por sus vecinos y destaca, sobre todo, «el buen ambiente que se vive aquí». Sobre la repercusión que tuvo el año pasado la iniciativa, no esperaba que acudiera tanta gente a verlo. «Son personas que no habían pisado nunca Barcenaciones, y además, se marcharon encantadas», por lo que espera que este año, se haya corrido la voz, «y sea igual o mejor».

Esta actividad organizada por la Junta Vecinal de Barcenaciones, al igual que las demás juntas vecinales de Reocín, se unen al resto de programación navideña del Ayuntamiento, que ha comenzado esta semana. Además de las habituales propuestas, habrá otras novedosas, por haberse postulado el municipio como 'European Village of Christmas 2026'.