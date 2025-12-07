El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vecinos de Barcenaciones trabajan en la creación de las figuras con botellas de plástico. Luis Palomeque

Barcenaciones amplía su estampa navideña

Encendido. Los vecinos inauguran hoy, con nuevas figuras, la escena de los Reyes Magos de gran formato creados con botellas de plástico iluminadas

Sara Torre

Sara Torre

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Los enormes Reyes Magos de Barcenaciones, fabricados el año pasado por los vecinos con botellas de plástico, regresan estas Navidades, y lo hacen rodeados de ... nuevas figuras. Y desde hoy, domingo, a las 19.30 horas, cuando tendrá lugar el encendido del alumbrado, se podrá disfrutar de una escena más grande, gracias a la incorporación de más personajes, para la que se han empleado otras 1.200 botellas, a sumar a las 3.500 del año pasado. Dos grandes estelas y una celosía que rodea la bolera son las creaciones que desde hace unos meses se han ido realizando en el local de las antiguas escuelas del pueblo por el nutrido grupo de voluntarios capitaneados por el artista Fran Querol.

