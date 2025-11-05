Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad

El cobro de cinco euros por ver el Parque Mágico de la Navidad en Cartes le ha salido caro al gobierno que preside Lorena Cueto, ... al menos en las redes sociales, donde en las últimas horas se ha dicho casi de todo sobre esa decisión. Porque, tras unos años en que Cartes se había convertido en un referente navideño de Cantabria (primero con un árbol de luces de récord y después con un Papá Noel volador), este año el Ayuntamiento ha perdido la financiación del Gobierno regional (40.000 euros), lo que ha obligado a tomar decisiones, como hacer de pago la gran atracción de la Navidad en el Besaya y una de las más visitadas de la región. Más de 110.000 personas vieron el año pasado el Parque Mágico y en el Ayuntamiento tienen claro que muchas miles se quedaron sin hacerlo debido a las largas colas que generó esa atracción.

«Este año hemos perdido la financiación del Gobierno de Cantabria, 40.000 euros, pero mantenemos nuestro compromiso firme con ese proyecto», ha señalado Cueto en rueda de prensa. La alcaldesa ha aclarado, ante las dudas suscitadas sobre el precio, que el coste de la entrada general en taquilla será de cinco euros, cantidad que subirá un euro más para quien la adquiera online. Además, será de tres euros para los empadronados en Cartes (que paguen en taquilla física) y gratuito para los menores de dos años.

La alcaldesa ha remarcado que no habrá modificaciones de precios, contestando así a la portavoz del PRC, Emi Peón, que al conocer que se cobraría por la visita al parque navideño pidió descuentos para los vecinos de Cartes y los «colectivos vulnerables». Peón también pidió que se rectifique la medida al considerar «excesivo» el precio fijado para la atracción. «No estamos en contra de que se cubran los costes del evento, pero no a costa de dejar fuera a los vecinos con dificultades económicas», hizo notar la regionalista.

PRC y Vox critican la medida

Vox ha rechazado directamente que se ponga una tasa de entrada y ha puesto en duda que la implantación de esta se adopte por motivos económicos «porque, sin embargo, este año el encendido de luces se prevé para el 28 de noviembre, una semana antes que en 2024». A ojos de este partido, «lo que era una tradición compartida» se convierte ahora «en un negocio municipal».

Lorena Cueto ha incidido en el hecho de que será el Ayuntamiento el que asuma el coste de la instalación, con la colaboración de la empresa que se encargará de ello. «El Ayuntamiento será el principal patrocinador de este evento, junto con la autora del proyecto, que también aporta recursos para la continuidad de esta actividad. Entre ambos, con mucho esfuerzo, hemos conseguido mantener vivo un evento que genera ilusión, impulsa el comercio y la hostelería y proyecta a Cartes como un referente navideño». Todo ello, insiste, «sin dejar pasar que el Gobierno nos ha desvinculado de sus ayudas a la Navidad en Cartes».

En el Ayuntamiento están convencidos de que el parque tendrá un valor para los visitantes que irá mucho más allá de su precio. El poder sacar la entrada online para un tramo de tiempo determinado minimizará los tiempos de espera, que el año pasado superaban una hora -de media-. Y el paseo tendrá «más y mejores» alicientes de luz, sonido y vídeo. «La decisión, además de contribuir a la sostenibilidad de la oferta, permitirá organizar mejor las visitas, evitando colas, aglomeraciones, y ofrecerá una experiencia más ordenada y cómoda a los vecinos y a los visitantes».

El Mercado Navideño también se queda sin ayudas

Para quienes se acerquen a Cartes, el paseo será libre por el Mercado Navideño, un mercado que volverá al entorno del Ayuntamiento, pero también a costa de las arcas municipales. La alcaldesa no esconde sus dudas al afirmar que «se nos confirmó que íbamos a ser perceptores de apoyo económico para apoyar esa actividad, pero unas horas después, lamentablemente, nos dijeron que no iba a ser posible. Perdemos 15.000 euros en este caso, en total 55.000 euros, sumando la falta de la ayuda al Parque Mágico, pero seguiremos apostando por que nuestra Navidad sea, no solamente infinita, sino mágica».