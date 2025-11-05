El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La entrada este año al Parque Mágico de Cartes costará cinco euros en taquilla y seis online. CAVIA

Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad

La visita costará cinco euros en taquilla y seis online. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión tras retirarle el Gobierno regional la ayuda prometida

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Cartes

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

El cobro de cinco euros por ver el Parque Mágico de la Navidad en Cartes le ha salido caro al gobierno que preside Lorena Cueto, ... al menos en las redes sociales, donde en las últimas horas se ha dicho casi de todo sobre esa decisión. Porque, tras unos años en que Cartes se había convertido en un referente navideño de Cantabria (primero con un árbol de luces de récord y después con un Papá Noel volador), este año el Ayuntamiento ha perdido la financiación del Gobierno regional (40.000 euros), lo que ha obligado a tomar decisiones, como hacer de pago la gran atracción de la Navidad en el Besaya y una de las más visitadas de la región. Más de 110.000 personas vieron el año pasado el Parque Mágico y en el Ayuntamiento tienen claro que muchas miles se quedaron sin hacerlo debido a las largas colas que generó esa atracción.

