El Parque Mágico fue una de las atracciones del año pasado. CAVIA

Cartes encenderá la iluminación navideña el próximo 28 de noviembre

El Ayuntamiento señala que será una Navidad «pensada en toda la familia y sustentada en la magia que conllevan esas fechas»

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Cartes

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:02

En Cartes ya no quieren esperar más y preparan para el 28 de noviembre la puesta en marcha de una Navidad que se ha convertido ... en un punto de referencia nacional. Para ese día se anuncia un encendido navideño por todo lo alto, complementando una decoración especial que el año pasado convirtió el Camino Real en el poblado de Papá Noel. Eso sí, este año esos escenarios se extenderán «a todas y cada una de las localidades que componen el municipio».

