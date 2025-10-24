Cartes encenderá la iluminación navideña el próximo 28 de noviembre

En Cartes ya no quieren esperar más y preparan para el 28 de noviembre la puesta en marcha de una Navidad que se ha convertido ... en un punto de referencia nacional. Para ese día se anuncia un encendido navideño por todo lo alto, complementando una decoración especial que el año pasado convirtió el Camino Real en el poblado de Papá Noel. Eso sí, este año esos escenarios se extenderán «a todas y cada una de las localidades que componen el municipio».

Este viernes la alcaldesa, Lorena Cueto, confirmaba que será una Navidad «pensada en toda la familia y sustentada en la magia que conllevan esas fechas». Como ha sucedido en los últimos años, la Navidad en Cartes trae consigo un amplio cartel de actividades, talleres y espectáculos «pensados para compartir momentos en familia y crear mágicos recuerdos durante la época navideña en torno a las propuestas presentadas».

Dentro del programa habrá novedades, que se irán desgranando a medida que se acerquen las fechas y que convivirán con propuestas ya conocidas como, La Villa de la Navidad, un recorrido a lo largo de un Camino Real convertido en una estampa navideña muy reconocible, un escenario perfecto, como sucedió el año pasado, para miles de fotografías.

Mercado navideño

Junto a la casa consistorial se situará el Mercado Navideño que complementa el paseo por la villa y, como colofón, volveré el Parque Mágico «con la misma ubicación, pero con variaciones en la propuesta, con el fin sorprender, de mejorar y, también, de ordenar y distribuir el flujo de visitantes», que el año pasado se contaron por decenas de miles.

Otro pilar importante del programa, seguirá siendo la «singular» Cabalgata de Papá Noel. Lorena Cueto ha hecho una invitación general a «disfrutar, con todos los sentidos, del ambiente que se crea en nuestras calles durante estos días, porque vivir la Navidad en Cartes es una experiencia mágica».