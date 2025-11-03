Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad El Ayuntamiento reforzará algunas de las citas más populares del año pasado tras quedarse sin el patrocinio del Gobierno regional

Cartes salvará las restricciones económicas que marca el apeo del Gobierno de su Navidad con alicientes que ya funcionaron el año pasado, mejor organizados y abiertos a toda la familia. Este año no recibirá las subvenciones que tenía para el Parque Mágico o el Mercado de Navidad, pero eso no impedirá que sigan siendo dos de los platos fuertes de las próximas fiestas.

El Gobierno de Lorena Cueto ha apostado por la magia, con Raúl Alegría como máximo responsable del encendido navideño el 28 de noviembre, con un espectáculo creado en exclusiva para la ocasión. La iluminación se iniciará en el Torreón para ir extendiéndose por el Camino Real hasta llegar al iluminado Parque Mágico.

Será la primera llamada de atención a una nueva programación que detalló la alcaldesa de Cartes Lorena Cueto, acompañada por Cristina Hermosa, concejala de Cultura. También estuvierony los responsables de la organización de los principales espectáculos han presentado esta lunes en rueda de prensa las novedades para este año.

Será la primera Navidad de Cueto como alcaldesa, y quiere que la magia sea el hilo conductor, con presencia en diferentes días de la mano de ilusionistas de dentro y fuera de nuestras fronteras. Asier Moon ha explicado en esa rueda de prensa que Cartes se convertirá en «un punto mágico» y ha dado las gracias por ser un municipio valiente que «ha creado un festival único que da cabida a talentos internacionales, premios nacionales y, sobre todo, ha apostado por los talentos regionales dentro de su navidad». Espectáculos que, ha recordado, «son el entretenimiento familiar más consumido en toda Europa».

Edgar Expósito, a través de la empresa Blue Eyes, vestirá de Navidad la villa, reutilizando figuras de años anteriores e introduciendo elementos nuevos, «creando rincones donde los visitantes podrán interactuar y adentrarse en las escenas asociadas a la época». Será el encargado de gestionar también el Mercado Navideño y colaborará una clásica en la Navidad de Cartes, la popular Cabalgata de Papá Noel, el 23 de diciembre, desde el Ayuntamiento hasta la plaza del Gallo, en Santiago de Cartes, con encuentro de Santa Claus con los niños que lo deseen.

Entrada de pago pero con menos esperas

Otro de los platos fuertes será el afianzamiento del Parque Mágico de la Navidad, que este año contará con elementos de video, además de luz y sonido como el año pasado. Para atender a las miles de personas que ya se dieron cita el año pasado, con largas colas, la entrada se regulará con acceso controlado a través de una taquilla física y online a precio único de cinco euros que los visitantes ya pueden comprar en la página www.parquemagicodelanavidad.es, a la que se podrá acceder con un enlace directo a través de los Facebook e Instagram de 'En Cartes Vivimos la Navidad'. Lorena Cueto ha explicado que «esta medida contribuye a la sostenibilidad del proyecto, ofreciendo una experiencia más ordenada y cómoda».

Apuntó a que, pese a la retirada de 40.000 euros de inversión por parte del Gobierno de

Cantabria «el Ayuntamiento de Cartes mantiene su compromiso firme con este proyecto y será el patrocinador principal del evento junto con la empresa promotora». En ese sentido, la alcaldesa ha puesto en valor «los esfuerzos realizados para sacar adelante esta campaña» y ha invitado «a todos los ciudadanos a disfrutar de los frutos de esos esfuerzos a partir del día 28 de noviembre».

Sin el Papá Noel volador

Lo cierto es que tras el gran árbol de 2023 y el trineo de Papá Noel volando por los cielos de Santiago este año el Parque Mágico reclamará lo que el público le dio el año pasado, su reinado en la Navidad cartiega.