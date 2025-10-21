El comercio de Los Corrales confía la Navidad a la campaña Compra y Gana La sexta edición aspira al centenar de establecimientos participantes y trae 8.000 euros para premios a repartir entre ocho semanas

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 21 de octubre 2025, 18:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna y la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna han presentado este martes la sexta edición de la campaña Compra y Gana, que aspira al centenar de establecimientos participantes con el reclamo de sus 8.000 euros en premios.

De momento ya hay cerca de 90 comercios adheridos para participar en una campaña que arrancará el 3 de noviembre y terminará el viernes 26 de diciembre, con el último sorteo de premios.

Las explicaciones sobre los pormenores de la campaña corrieron a cargo del concejal de Hacienda, Industria y Comercio, Germán Arce, la responsable de Festejos y Juventud, Esther Mendiguchía, y el presidente de la asociación, Salvador Victorino.

El funcionamiento será el mismo que en la última edición. Cada semana se sortearán cuatro premios, dos de 300 y otros dos de 200 euros, entre quienes hayan comprado por encima de los 10 euros en los establecimientos adheridos a la campaña durante los días anteriores. El sorteo se realizará en el salón de plenos cada viernes y el resultado será público y se comunicará personalmente a los premiados.

Más de 120 clientes premiados

Germán Arce habló de la consolidación de la campaña entre los clientes y comerciantes que incrementan su número de participantes en cada edición. Una consolidación que parte de los más de 80 comercios participantes en cada edición y los 40.000 euros repartidos en los más de 120 clientes premiados, «sin contar los miles de euros en centenares de operaciones comerciales».

Salvador Victorino resaltó la importancia de la iniciativa coincidiendo con la campaña de Navidad y su continuidad con el concurso de escaparates en esos días.