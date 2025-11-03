Los comercios de Los Corrales abren este lunes con nuevos alicientes para sus clientes Arranca la sexta edición de la campaña Compra y Gana, con 8.000 euros a repartir en las próximas ocho semanas y el primer sorteo este viernes

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:04

Los comercios de Los Corrales de Buelna han levantado este lunes la persiana con nuevos alicientes para el cliente, y así será durante las próximas ocho semanas, en las que, cada viernes, se repartirán mil euros en vales de compra repartidos en cuatro premios, dos de 300 euros y otros dos de 200 euros.

De momento ya se han unido a la sexta campaña 'Compra y Gana' 86 comerciantes, pero se esperan más, como adelantó Salvador Victorino Fernández, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna. «Se pueden seguir apuntando a lo largo de una campaña en la que ya notamos que la hostelería incrementa poco a poco su participación, pero confío en que se apunten aún más establecimientos de todos los ámbitos».

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna y la Asociación de Comerciantes y Empresarios vuelven a encontrarse en la mayor campaña de promoción del año, con el reclamo de sus 8.000 euros en premios, animando a los clientes a que se sumen ya con sus compras, con el primer sorteo de un millar de euros muy cerca, este viernes 7 de noviembre.

Sistema de la campaña

Cada semana se sortearán cuatro premios, dos de 300 y otros dos de 200 euros, entre quienes hayan comprado por encima de los 10 euros en los establecimientos adheridos a la campaña durante los días anteriores. El sorteo se realizará en el salón de plenos cada viernes y el resultado será público y se comunicará personalmente a los agraciados.

Germán Arce, concejal de Comercio e Industria, recordó que ya se han repartido 40.000 euros entre los más de 120 clientes premiados, «sin contar los miles de euros en centenares de operaciones comerciales que genera esta campaña que premia al cliente y repercute en el comercio».

Salvador Victorino ha incidido en la importancia de la iniciativa coincidiendo con la campaña de Navidad y su continuidad con el concurso de escaparates que se convocará en los próximos días.