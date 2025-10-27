Comienza la tercera fase de renovación de la red de agua de Nestares La obra parte con un presupuesto de 139.852 euros para completar una inversión total de 675.000 euros

Nacho Cavia Campoo de Enmedio Lunes, 27 de octubre 2025, 17:39

Las obras de renovación de la red de agua de Nestares han entrado en su tercera y última fase, un proyecto presupuestado en 139.852 euros para completar una inversión total de 675.000 euros. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Aníbal con un plazo de ejecución de cuatro meses, «a cuya finalización quedará la red de agua de Nestares renovada en su totalidad», ha explicado el alcalde de Campoo de Enmedio, Pedro Manuel Martínez.

La tercera fase pondrá fin a un proyecto que comenzó el Ayuntamiento en el año 2020, con la renovación de la red de la zona situada al sur de la carretera de Campoo, continuando en 2023 con la segunda fase, que renovó toda la red situada al norte de esa carretera, desde la zona del Hotel Fontibre Iberia hasta las primeras calles de la urbanización Mirasierra. El alcalde ha añadido que, entre una y otra fase, ha sido necesario ejecutar obras de conexión a lo largo de la calle de los Hornos en 2022.

Eliminación del fibrocemento

El Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, acompañado por el alcalde y varios concejales, ha visitado una actuación que contempla la sustitución de todas las tuberías de fibrocemento por otras de polietileno, asegurando el suministro con cantidad y calidad a las viviendas y permitiendo una intervención rápida en casos de fugas.

Desde que el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio se hizo cargo del suministro de agua de Nestares, «la modernización y actualización de la red ha sido una preocupación constante, no sólo por el alto coste de las fugas, sino también por el material y antigüedad de las tuberías existentes.