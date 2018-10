Complicado rescate en helicóptero de un joven enriscado en un acantilado de Suances 112 La evacuación se ha realizado con mucha precaución por la difícil ubicación, inestable y vertical, en la que se encontraba el afectado DM . Suances Sábado, 13 octubre 2018, 20:56

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a un joven, de 19 años y de nacionalidad portuguesa que se encontraba enriscado en un acantilado de la playa del Sable, en Suances. El afectado, que no ha sufrido ningún daño, estaba subiendo por la zona de rocas cuando ha llegado a un lugar del que no ha podido salir, quedándose en una repisa muy reducida y agarrándose a la vegetación existente para no caer.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido el aviso de la situación del joven pasadas las 18.30 horas. En su ayuda ha movilizado al helicóptero medicalizado del Ejecutivo, a agentes de la Guardia Civil y a la Policía Local.

Debido a las características de la ubicación donde se encontraba el joven, inestable y vertical, el equipo del helicóptero del Gobierno ha trabajado con extrema precaución y delicadeza para impedir cualquier maniobra brusca que pudiera haber perjudicado al afectado.

Un técnico de rescate del Ejecutivo descendió del helicóptero y se posicionó a la altura del joven. Con mucha precaución, fue colocándole el arnés para subirle a la aeronave en doble izado. Fue dejado en un lugar cercano y seguro sin que necesitara asistencia sanitaria.