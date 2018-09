Los Corrales abre la pasarela peatonal sobre el río Redondo de San Andrés La nueva pasarela sobre el río Redondo en San Andrés ya puede ser utilizada por los peatones. Mejora la seguridad de los peatones que tenían que atravesar el antiguo y estrecho puente por el que se había multiplicado la densidad del tráfico NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Miércoles, 26 septiembre 2018, 07:39

El barrio de San Andrés ya tiene su pasarela peatonal para salvar el río Redondo sin jugarse la vida por el estrecho y viejo viaducto que desde el derrumbe del puente Renero ha multiplicado por cinco la densidad de tráfico. Los vecinos estaban preocupados y así se lo hicieron saber al Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. Más de uno había tenido ya un susto al cruzar el río andando por el puente y se hacía necesaria una solución que incluso reclamó en el Consistorio la portavoz popular, Mercedes Toribio.

El puente no admite siquiera que se crucen dos vehículos y cuando una furgoneta o un tractor, algo habitual, pasa por esa vieja estructura no queda apenas sitio para una persona. Tampoco da mucha seguridad la endeble valla lateral del puente, que a poco que uno se apoya en ella se tambalea. Así que a falta de poder, de momento, ampliar esa estructura para no cortar la entrada al pueblo desde San Felices de Buelna, el Ayuntamiento ha optado por una pasarela provisional para los peatones.

La alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Josefina González, y el responsable de Obras y Urbanismo, Luis Ignacio Argumosa, han inaugurado ayer esa pasarela y comprobado los remates de su instalación.

González explicó que es una pasarela desmontable que se ha comprado para futuros usos. De momento, dijo, «da un servicio necesario, fue una demanda vecinal que entendimos más que justa por los desajustes que para el día a día ha causado en este barrio el cierre del tráfico por el puente del Matadero».

Argumosa coincidió en hablar de la necesidad de la pasarela por cuestiones de seguridad para los vecinos y paseantes al multiplicarse el tráfico por ese barrio. Recordó que la nueva pasarela se suma a las obras realizadas durante este año de mejora de la red de agua en todo el barrio San Andrés y el asfaltado.