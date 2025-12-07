Los Corrales cambiará su tren de regalos por todo un poblado navideño El Ayuntamiento vuelve a apostar por Ilumina2 para renovar su espectáculo de iluminación y sonido de cara a estas fiestas

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:29 Comenta Compartir

Al concejal de Servicios del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, Javier Conde, le ha tocado responder a una duda que ya empezaba a ser motivo de especulación en la localidad, el día, hora y motivo de la iluminación navideña.

Este fin de semana ha explicado que Los Corrales se ha dejado adelantar por los demás municipios de Cantabria para poner de relieve su nueva apuesta por los espectáculos de luz y sonido de Francisco Cano (Ilumina2), el hombre que puso a Parbayón en el mapa de la Navidad cántabra. Por tercer año consecutivo el gobierno municipal apuesta por «grandes especialistas» pero con un toque distinto, como adelantó el concejal de Servicios, Javier Conde.

La plaza de la Constitución será de nuevo el escenario de ese espectáculo musical y luminoso y la fecha y hora del encendido el próximo viernes 12 de diciembre a las siete de la tarde.

El tren de los regalos dará paso a todo un poblado, con Ayuntamiento, iglesia, oficina postal, pastelería y un hogar preparado para la noche más mágica del año. Todo alrededor de un árbol de 12 metros de alto y ambientado con diferentes personajes que interactuarán entre ellos y el público, especialmente el más joven.

El nuevo bulevar se estrena con alumbrado navideño

Además, el bulevar de la Calle Trabajadores de Authi tendrá una decoración especial, que servirá para inaugurar ese nuevo paseo y se sumará a la habitual de las calles y plazas del municipio.

El próximo viernes el arranque del encendido irá acompañado por la música de Solo Saxo desde las siete de la tarde, dando el pistoletazo de salida a pases cada 30 minutos. A partir del sábado 13 de diciembre, esos pases se repetirán cada día a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas.

Javier Conde, y el alcalde, Julio Arranz, han coincidido en que «el buen hacer de Ilumina2 asegura un espectáculo de magnífico nivel que, por la experiencia de años anteriores, situará a Los Corrales en el punto de mira del turismo de Navidad, repitiendo la masiva afluencia de público de manera diaria de los últimos años».