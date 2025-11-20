El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Coral cantará la misa de Santa Cecilia pero ha tenido que suspender su concierto. Cavia

Los Corrales dedica cuatro días y tres escenarios a Santa Cecilia

Por la patrona de la música actuarán dos orquestas, una banda de gaitas, un organista y la Escuela de Folclore de San Mateo

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

Los Corrales de Buelna dedicará cuatro días y tres escenarios distintos a los actos de conmemoración de la patrona de la música, Santa Cecilia. No se celebrará, por el contrario, el anunciado concierto de la Coral de Los Corrales, que se ha suspendido, dejando en el cartel como contrapartida su actuación cantando la misa del sábado, fecha mundial de esa conmemoración.

Los actos comienzan este jueves y lo hacen en un escenario distinto, el de la Biblioteca Municipal. A las seis de la tarde se ofrecerá un taller infantil de música tradicional a cargo de La Jilha.

El viernes 21 de noviembre a las 19.30 horas la programación se marcha al Teatro Municipal, con la Primera Gala Santa Cecilia, que contará con la participación de la Agrupación de Pulso y Púa Fresneda y la Banda de Gaitas Gedio. El sábado 22 la Coral cantará la misa por Santa Cecilia en la iglesia parroquial de San Vicente Mártir a las 18.30 y acompañados por el organista Norbert Itrich. Y el domingo, a 19.30 horas y, de nuevo en el Teatro Municipal, se celebrará la segunda gala Santa Cecilia, con la Orquesta de Plectro Los Corrales de Buelna y la Escuela de Folclore de San Mateo, para la que es su primera participación en los actos por la patrona de la música.

Se cae del cartel el concierto de la Coral de Los Corrales

Todos han lamentado la ausencia del concierto de una Coral que ha explicado que «por motivos de fuerza mayor» se ha visto obligada a suspender ese concierto. «Nos resulta imposible este año ofreceros nuestro concierto de Santa Cecilia», han dicho, adelantando que la intención es retomar esa actuación «más adelante».

