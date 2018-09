Los Corrales empieza de cero el cambio de gestión del alumbrado público Última sesión plenaria celebrada por la Corporación de Los Corrales de Buelna / Nacho Cavia En la primera sesión plenaria del nuevo curso político se aprobó la viabilidad económica del proceso y el inicio del expediente de contratación NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Jueves, 13 septiembre 2018, 19:11

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha vuelto a poner en marcha el procedimiento de cambio de gestión del alumbrado público del municipio, y lo ha hecho comenzando de cero y con las reticencias de la oposición, alertada por los vaivenes de ese proceso a lo largo de esta legislatura. En sesión plenaria extraordinaria se han dado los primeros pasos, aprobando la viabilidad económica de todo el proceso e iniciando el expediente de contratación, todo ello con la abstención de PP e IU. La portavoz popular, Mercedes Toribio, ha dejado clara la «falta de confianza» de su grupo con la gestión del gobierno en ese asunto y la concejal de IU, Elsa Salas, ha vuelto a insistir en que prefiere una gestión pública del servicio.

El primer punto que se debatió fue la viabilidad económica del contrato, no en vano, dadas las cláusulas de adjudicación, se acercará a los cuatro millones de euros en los próximos 15 años. Previo dictamen de la comisión de Cuentas, Economía, Comercio e Industria se sometió a debate un punto en el que Mercedes Toribio afirmó que «por coherencia» con la posición del PP hasta ahora «y dada la escasa por no decir nula confianza que nos ofrece la gestión que se está haciendo, nos abstendremos«. Dejó claro que su grupo nunca ha votado nunca en contra »porque no deseamos entorpecer el proceso y deseamos que esta sea la definitiva en beneficio de los vecinos de Los Corrales de Buelna«, terminó. También IU se abstuvo y el punto se aprobó con los votos de los concejales del PSOE y PRC.

El segundo punto fue iniciar el expediente de contratación con una intención clara, la mejora del servicio y la reducción del gasto y de la contaminación lumínica. En este caso fue Elsa Salas la que habló, para destacar que «siempre hemos apostado por la gestión pública y creemos que es un error confiar en una empresa externa«, más cuando, dijo, »han pasado tres años sin solucionar un problema que no existiría si el servicio estuviera en manos del Ayuntamiento«. También criticó los »intentos fallidos« por privatizar la gestión a lo largo de la legislatura. Los votos a favor del equipo de gobierno fueron suficientes para aprobar el punto.

También se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno recuperar la gestión del Impuesto de Actividades Económicas a partir del uno de enero del año que viene, una decisión que contó con el voto favorable de la concejala de IU. El PP se abstuvo, como explicó Mercedes Toribio, por la falta de justificación de esa decisión y la escasa información trasladada a la oposición. Mostró su extrañeza ante una competencia de la administración pública del Estado que asume un Ayuntamiento, dijo, «que no va a poder ejecutarla y que tendrá que contratar una empresa externa, por lo que no lo entendemos». Josefina González explicó que esa misma decisión había tomado el PP con el Impuesto de Bienes Inmuebles.