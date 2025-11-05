Los Corrales estrena dos remozadas zonas recreativas Tras abrir un nuevo parque en La Haye, esta semana se ha presentado el trabajo de renovación de los de Coo y Barros y arranca ya la reforma del de Almudena Ruiz

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:48

Tras la apertura del nuevo parque infantil de La Haye Fouassiere, la Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha reformado otras dos zonas recreativas, una en Coo y la otra en Barros, y espera echar mano enseguida a uno de los parques más céntrico y de los utilizados por los niños y niñas de la localidad, el de Almudena Ruiz. Así lo ha adelantado el concejal del área, Javier Conde, en la presentación de las dos últimas actuaciones. Allí estuvo el alcalde, Julio Arranz Ochoa, y el concejal de Seguridad, Alfredo Casanova.

En Coo se ha remozado un área que tenía ya cerca de dos décadas y que requería una actuación urgente, especialmente en el suelo, «una prioridad» para el equipo profesional que ha ejecutado ese proyecto, la empresa City Mobi Export, «especialmente para prevenir caídas de los niños». Los elementos en mal estado han sido recuperados y reparados, «para dejar el área prácticamente nueva y más moderna, con elementos inclusivos y accesible».

En los dos parques renovados se ha aprovechado el suelo existente (para evitar residuos «innecesarios») para mejorarlo y ganar en amortiguación, aplicando colores «vivos».

En cuanto a los elementos, se han cambiado muelles, lijado, pintado la madera y se han añadido juegos inclusivos para necesidades especiales, sin cerrar ese tema porque hay intención de ampliar ese tipo de juegos.

60.000 euros en tres parques

De momento ya se han invertido cerca de 60.000 euros en los tres parques. «La inversión en La Haye fue de algo más de 38.000 euros, en Coo ha sido de 11.000 euros y en Barros de 9.156 euros para abrir un parque nuevo y dejar dos áreas prácticamente nuevas y, desde luego, muy necesitadas de una actuación efectiva», ha dicho Conde, para añadir que en el de Barros «se ha aprovechado un castillo que teníamos ya en propiedad».

El siguiente será el céntrico parque de Almudena Ruiz, «una actuación también integral que actualizará seguramente el área recreativa más popular».