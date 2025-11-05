Los Corrales extiende el plan de renovación integral de aceras en el caso urbano a los pueblos Se está trabajando en la calle Cataluña y la Avenida España, se ha terminado en la Avenida Condesa Forjas de Buelna y ahora se están levantando las calles en Somahoz

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna está extendiendo las obras de reparación de aceras por la calle Cataluña y la Avenida España a otros lugares del casco urbano, como la Avenida Condesa Forjas de Buelna, y a los pueblos del municipio, como en Somahoz, donde se están levantando las calles de la Avenida Cantabria.

En la ampliación de las obras en la calle Cataluña y Andalucía el proyecto es uno de los que comparte financiación con la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que pone un 80% del presupuesto, 47.300 euros. Se suman a los 48.158 euros que se invirtieron en la primera fase de esas obras, en ese caso aportados íntegramente por el Ayuntamiento.

Como ha venido sucediendo en las últimas actuaciones, la urbanización del tramo central de la calle y el transversal de la Avenida España incluye la renovación del pavimento, eliminando baldosas levantadas para aplicar el hormigón impreso por el que ha apostado la Concejalía de Obras y Urbanismo desde la pasada legislatura, además de la canalización de servicios municipales y cableado, previendo futuras actuaciones en ese ámbito.

Así lo ha explicado el alcalde, Julio Arranz Ochoa, tras visitar las obras que se están acometiendo en distintos puntos del municipio, junto al concejal de Obras y Urbanismo, José Manuel Martínez, y el de Seguridad, Alfredo Casanova. Arranz ha incidido en que «seguimos estudiando cada calle del municipio para saber dónde actuar, priorizando las aceras en peor estado y de mayor paso, como es el caso de la Urbanización La Condesa o la Avenida Forjas de Buelna, acompañando las obras, cuando es necesario, de la canalización de servicios para evitar tener que volver a levantar lo ya hecho».

En la calle paralela a la plaza de la Constitución se ha vuelto a extender hormigón impreso en un amplio tramo en el que se habían levantado muchas baldosas. Y en la Avenida Cantabria, a la altura de Somahoz se está levantando la calle al completo para afrontar una mejora integral de pavimento y canalizaciones. En estos dos últimos casos con personal propio del Ayuntamiento.

Mientras duren las obras el paso por esa carretera se regulará con semáforos.

Ampliar Renovación de aceras y canalizaciones en la Avenida España. CAVIA

Martínez ha recordado que «aunque prácticamente se ha abandonado la colocación de la baldosa o el adoquín tradicional, se utilizará en las calles o parques en los que la estética requiera su utilización». En el resto, se opta por hormigón impreso, sin apenas gastos de mantenimiento, «con un acabado llamativo y el color que mejor vaya a la calle, además de permitir grabar el escudo y logo del municipio».

De momento el último plan suma más de una veintena de vías urbanas renovadas, «una iniciativa que contribuye a mejorar el paseo diario y la imagen de unas calles que van cogiendo otro color».