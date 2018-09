Los Corrales incrementa sus inversiones en nuevos edificios Última sesión plenaria celebrada por la Corporación de Los Corrales La Corporación aprueba en pleno una modificación de créditos de 171.000 euros NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Viernes, 28 septiembre 2018, 18:41

La Corporación de Los Corrales de Buelna dio esta semana un paso más en el camino de renovación de la gestión del alumbrado público, aprobando las cláusulas administrativas que regirán la salía a licitación, una vez más, de un contrato que ronda los cuatro millones y medio de euros. Como ha venido sucediendo a lo largo de esta legislatura en todo ese proceso, la oposición se abstuvo, coincidiendo IU y PP en expresar sus dudas sobre el resultado final. Por parte del equipo de gobierno tanto la alcaldesa socialista, Josefina González, como el primer teniente de alcalde regionalista, Luis Ignacio Argumosa, desearon que esta vez sea la definitiva y se resuelva ese contrato a la mayor brevedad posible.

En este punto la alcaldesa aprovechó para recordar que Los Corrales de Buelna es uno de los cinco municipios españoles participantes en un proyecto que concurre al proyecto de Smart Village de la Unión Europea. El interés por modernizar la gestión del alumbrado público introduciendo las nuevas tecnologías y la opción telemática ha hecho que Los Corrales esté en el único proyecto elegido en todo el territorio nacional.

En la misma sesión se aprobaron tres modificaciones de crédito para distintos fines. La más importante se acerca a los 171.000 euros y tiene entre sus partidas más importantes una de 70.486 euros para afrontar el sobre coste de las obras de construcción de los edificios que se levantan sobre las antiguas escuelas, y otra ronda los 50.000 euros para soterrar el cableado que atraviesa la finca elegida para construir la futura bolera cubierta. También en este caso la oposición se abstuvo en este caso por la falta de información detallada de las partidas que conforman esa ampliación presupuestaria. Mercedes Toribio, portavoz popular, reconoció que le «sonaba raro» el hecho de que se haya tenido que abonar un nuevo estudio del terreno sobre el que se levantan esos edificios o que «se empiece la casa por el tejado» en el caso de la bolera cubierta.

También se aprobaron las fiestas locales del año que viene, en este caso por unanimidad. Serán el 24 de junio, San Juan (Los Corrales), y el 5 de agosto, la Virgen de la Rueda (Barros), dos lunes.

Dentro del orden del día también se aprobó con los votos a favor del gobierno local (PSOE y PRC) y la abstención de la oposición incoar expediente para poner fin a la ocupación «sin título» del bar Víctor, sito en la Casa de Cultura de la plaza de la Pontanilla, fase previa, en su caso, al desahucio. Un acuerdo que abre un plazo para presentar alegaciones por parte de los interesados. No es la primera vez. Ya en el primer pleno de 2017 se intentó. El recurso del hostelero, Víctor Martínez, fue atendido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, anulando aquel acuerdo plenario que ahora se reedita atendiendo a las prescripciones de aquella sentencia. En la sesión plenaria Víctor Martínez reconoció ante los concejales que su «máxima preocupación ahora mismo son los trabajadores contratados en ese bar», interesándose por las intenciones del gobierno respecto al bar. La alcaldesa afirmó que la intención en principio no es cerrarlo y afirmó que «si es posible arreglarlo yo no tengo ningún inconveniente dentro de los cauces legales que se están tramitando. Todo lo que sea posible hacer se hará», e invitó al hostelero a mantener en estos días una reunión con gobierno y servicios técnicos.

En cualquier caso, desde el equipo de gobierno se ha manifestado que la intención es recuperar el local y abrir una nueva gestión pública, aplicando las mismas reglas que rigen el resto de servicios de restauración que ocupan edificios públicos.