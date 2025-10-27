Los Corrales licita en 600.000 euros más la cubierta de pádel tras quedar desierta

De 1.100.000 euros a 1.700.000 euros. La Consejería de Fomento se ha visto impelida a aumentar en 600.000 euros ... el presupuesto de licitación del proyecto consistente en cubrir las pistas de pádel y de tenis de Los Corrales de Buelna después de que al concurso inicial no se presentase ninguna empresa. La propuesta quedó desierta y hubo que revisar el proyecto, de ahí que en esta segunda ocasión Fomento haya incrementado de manera notable el punto de partida económico. Una cantidad con la que el municipio espera «llamar la atención de las empresas interesadas».

El objetivo del proyecto es cubrir las pistas ubicadas en el complejo municipal de deportes de Los Corrales de Buelna, pero el hecho de que en abril quedase desierto el concurso ha retrasado el inicio de las labores.

La propuesta es levantar «una cubierta para las actuales pistas de tenis y el frontón, además de renovar, reordenar y sumar una cancha de tenis y otra de pádel, vestuarios, almacén y cuarto de instalaciones, acondicionar el entorno y abrir una senda al oeste, protegida por el muro de contención del actual frontón, con suelo de hormigón impreso».

El plan de obra incluye actuaciones necesarias para la recogida de aguas pluviales y las grises de esos vestuarios, saneamientos y drenajes que complementarán un proyecto que, como ha dicho el alcalde, Julio Arranz, «viene a dignificar aún más si cabe unas instalaciones deportivas modélicas, apostando por deportes como el tenis y el pádel que cuentan con muchos federados y aficionados en el municipio, además de una escuela significada en toda España».

«Nuestro compromiso con Los Corrales es firme, incuestionable y de largo recorrido. Estamos escribiendo con hechos un antes y un después en la localidad», acuñó a su vez la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la presentación del proyecto.

Desde el momento en el que se plantee la demolición del pavimento existente, la empresa tendrá ocho meses para concluir la obra, una actuación que obligará a los usuarios a buscar otras ubicaciones para la práctica de estos deportes.

La superficie de la cubierta, a dos niveles, será de 1.585 metros cuadrados y la altura de cumbrera se sitúa en torno a los 12 metros, planteando una cubierta ligera de panel sándwich de chapa lacada. Para la iluminación del nuevo equipamiento deportivo, se utilizará tecnología led y para la producción de agua caliente sanitaria, un sistema compacto de aerotermia de 300 litros de capacidad consistente en un depósito de agua conectado a una bomba de calor que utiliza el calor del aire para calentar el agua. Una alternativa eficiente y ecológica que aprovecha el calor ambiental para calentar el agua, reduciendo el consumo energético y las emisiones de CO2.

En la visita que recientemente hicieron al complejo deportivo la presidenta y el consejero de Fomento, Roberto Media, ya adelantaron al alcalde la decisión de afrontar ese proyecto este mismo año, dentro de las inversiones millonarias que se esperan para esta legislatura en la localidad.