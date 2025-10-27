El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Infografía de cómo quedará la futura pista de pádel cubierta de Los Corrales de Buelna. DM

Los Corrales licita en 600.000 euros más la cubierta de pádel tras quedar desierta

Al primer concurso, de 1,1 millones de euros, no se presentó ninguna empresa y ahora Fomento lo ha vuelto a sacar por 1,7 millones

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

De 1.100.000 euros a 1.700.000 euros. La Consejería de Fomento se ha visto impelida a aumentar en 600.000 euros ... el presupuesto de licitación del proyecto consistente en cubrir las pistas de pádel y de tenis de Los Corrales de Buelna después de que al concurso inicial no se presentase ninguna empresa. La propuesta quedó desierta y hubo que revisar el proyecto, de ahí que en esta segunda ocasión Fomento haya incrementado de manera notable el punto de partida económico. Una cantidad con la que el municipio espera «llamar la atención de las empresas interesadas».

