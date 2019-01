Los Corrales proyecta la primera gran modificación de su plan urbanístico Primera gran modificación del plan urbanistico de Los Corrales Corrige errores, incluye rotondas o espacios para ferias y protege el barrio del Isprón, entre otras propuestas NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Martes, 15 enero 2019, 19:20

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha dado el primer paso para la aprobación de la primera gran modificación de su reciente Plan General de Ordenación Urbana. La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística ha dado luz verde a una corrección de aspectos puntuales del Plan Urbanístico que, según ese organismo, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no ha de ser objeto del procedimiento de Evaluación Ambiental.

Los objetivos de esa modificación son muy concretos, comenzando por la corrección de errores detectados en los planos y el texto del PGOU o la modificación de los usos de algunos equipamientos para ajustarlos a la realidad. Por ejemplo, señala como Juzgados lo que en realidad es la Casa de la Cultura.

Además, se propone la definición de un nuevo sistema general de equipamientos y servicios públicos destinado a servicios como la disposición de suelo cedido para su uso como espacio destinado a ferias y eventos. También se detallan modificaciones de viales, incorporando el proyecto de rotonda frente al cuartel de la Guardia Civil, entre la Avenida Cantabria y la calle Industria.

En San Mateo se suprime un proyecto de vial a propuesta de una asociación vecinal que ha indicado un posible impacto paisajístico y su inadecuación a la identidad y morfología del pueblo. En San Mateo también se incluye en el Catálogo de Edificios del Patrimonio Protegido el conjunto histórico de viviendas de la plaza del Isprón

La modificación ha contado con el apoyo explícito o el silencio administrativo de todos los organismos consultados, tanto de la administración del Estado como la autonómica. Por ejemplo, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura informa que la modificación no conlleva la implantación de nuevos usos residenciales y atendiendo a los aspectos analizados en la modificación, emite informe favorable. El Servicio de Montes informa que la modificación puntual no afecta a ningún monte de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, así como el Servicio de Conservación de la Naturaleza, que informa que la actuación de referencia se encuentra fuera del ámbito territorial de los espacios naturales protegidos. En general, el contenido de las consultas recibidas corrobora la escasa o nula relevancia a efectos ambientales.