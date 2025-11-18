Los Corrales realzará dos plazas históricas con asfalto impreso granate para diferenciarlas

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 18 de noviembre 2025, 11:15 Comenta Compartir

Los Corrales de Buelna acometerá un «ambicioso» plan de asfaltado en varios pueblos del municipio y adecuará ese plan a los distintos lugares en los que se está ya actuando, ya sea en la empinada cuesta de Penías, salvando un hundimiento de la calzada, o en plazas como las del Isrpom en San Mateo y la de Barros, en las que se utilizará un asfaltado impreso de color granate para «darlas realce». El plan se ha adjudicado a la empresa Gestión de Infraestructuras Viales por 232.270 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

«Vamos a asfaltar una gran cantidad de calles en Los Corrales y el resto de pueblos, especialmente, en este último plan, en San Mateo», explica el concejal de Obras, para detallar que en Los Corrales se actuará en las calles San Fernando, Menéndez Pelayo, José María Pereda (incluido un pequeño aparcamiento), en el barrio de Penías, donde se ha resuelto un pequeño hundimiento de la calzada y en la carretera que comunica la subida a ese barrio con el Tanatorio Municipal. Se incluye también, con asfalto impreso, la glorieta de Barros y la plaza del Isprón en San Mateo, además de la carretera que circula por los barrios altos de la zona oeste también de San Mateo.

En toda la actuación, previamente a la extensión de la capa de rodadura, se perfilará la superficie del vial para rellenar baches o roderas y se dotará al vial de la pendiente necesaria para un correcto desagüe. Se fresarán los entronques con otros viales, así como los accesos, entradas o encuentros con bordillos. También se acondicionara la cota de las tapas de las arquetas y pozos según la rasante definitiva del vial, incluso las que se aprecie que están tapadas, y se repondrán las líneas blancas, amarillas, de aparcamientos, pasos de peatones o símbolos concretos.

El alcalde José Manuel Martínez ha señalado que la empresa está trabajando ya sobre el terreno con dos equipos para avanzar más rápidamente y ha insistido en que en dos zonas concretas se extenderá asfalto impreso, como se hizo en las calles 2 de Mayo y Campoo «con muy buena acogida». «Será en la plaza del Isprón de San Mateo y en la glorieta de Barros, con un color granate para que destaque y marque la diferencia entre lo que tiene que ser una plazoleta y lo que tiene que ser una calle, algo que hasta ahora no se había hecho».

Distinguió un plan de asfaltado del bacheado «que se hace durante todo el año en zonas muy concretas atendiendo, en la mayoría de los casos, a los vecinos. Se nos puede escapar alguno, pero intentamos dar respuesta a todas las necesidades reales».

Sí a la aportación de ideas, no al insulto

En cuanto a esas demandas vecinales, agradeció la colaboración «bienintencionada en la gran mayoría de los casos» y afeó a «quienes hagas o deshagas, pongas o quites, te critican, ya sea un bache, un paso elevado o una farola».

José Manuel Martínez alabó a quien «aporta una idea basada en algo real, comprobable» pero criticó «a quien utiliza las redes no solo para criticar, que es admisible, sino para insultar o denostar, que no lo es».