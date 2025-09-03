Los Corrales trabaja en la regularización de la radio y la licitación de la piscina cubierta El concejal Javier Conde ha explicado en sesión plenaria que hay un informe sobre la emisora pendiente del Gobierno Nacional y que se incluirán mejoras en las cláusulas del concurso de la piscina

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:30

La Corporación de Los Corrales de Buelna ya ha decidido cuáles serán las fiestas locales para 2026. Como siempre será San Juan, el miércoles 24 de junio, y se trasladará la fiesta de San Roque, en Somahoz, del domingo 16 al lunes 17 de agosto.

En la misma sesión, a preguntas de la concejala de IU, Elsa Salas, sobre los pasos que se están dando para recuperar la emisora de Los Corrales de Buelna, el concejal de Servicios Municipales, Javier Conde, ha respondido que el primer paso que se ha dado es lograr la regularización de ese servicio, para lo que se ha presentado el proyecto de nueva estación y, a su vez, la remisión de información para autorizar su puesta en servicio «con certificación sustitutiva». Es decir, abreviar el camino y que en lugar del preceptivo reconocimiento técnico previo obligatorio, se acepte un certificado emitido por un organismo acreditado que valide el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios para la puesta en marcha de la estación. Según ha explicado el equipo de gobierno, la certificación sustitutiva permite agilizar el proceso de autorización al validar el cumplimiento a través de un documento emitido por un tercero autorizado, en lugar de una inspección directa por parte de la administración.

Según Javier Conde ese proyecto ya se ha elaborado y presentado ante la Secretaría General de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital. «A partir de ahí vamos a esperar a que nos informen y, mientras tanto, seguiremos trabajando».

Además, explicó que se ha hecho una valoración de los equipos que hay actualmente en la emisora y con los que se venía trabajando. «Seguiremos avanzando, pero ahora mismo lo primordial es que el Ministerio apruebe ese documento para establecer las siguientes pautas de cara al regreso de las emisiones».

Piscina climatizada

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Josefina González, ha preguntado por uno de los grandes retos de esta legislatura, la licitación del complejo de gimnasio municipal y piscina climatizada, un proyecto que se ha postergado al no encontrar ninguna empresa interesada en la primera publicación del concurso.

En este caso también fue Javier Conde el que respondió a la pregunta, recordando que en la pasada sesión plenaria ya se aprobó una modificación de créditos que recogía una inversión en instalaciones deportivas, destinada en parte a las inversiones que se pretenden ejecutar en la piscina climatizada. Inversiones que van destinadas, dijo, a los equipos con los que cuenta esa instalación, desde filtrado, a mantenimiento, calefacción o agua caliente. «Estamos trabajando para ponerla en marcha en cuanto sea posible y la inversión va ligada a la intención de lograr hacer más atractiva la licitación».

Entre tanto, se revisa el pliego de condiciones de esa licitación para poder publicarla cuanto antes, incluyendo las mejoras indicadas.