Cultura respalda la legalidad del aparcamiento de las Lindes en Suances

Críticas a la construcción por poner en peligro el yacimiento

El hallazgo de los restos de la Huerta Quintana podría ser un asentamiento romano vinculado a la teoría de que Suances fue el mítico Portus Blendium del que hablan las antiguas crónicas. De hecho, los restos dados a conocer el pasado noviembre no eran los primeros vestigios que se encontraban en el entorno de la iglesia.

Esta misma semana se pronunciaba la formación política Ciudadanos, que habría solicitado «todos los informes» sobre estos trabajos en el Parlamento. Según la formación naranja, que está radicalmente en contra de lo que se ha hecho, el Ayuntamiento «podría ser expedientado» por Cultura con una multa que puede alcanzar los 60.000 euros, aunque estos últimos ya ha dicho que respaldan al Consistorio, por lo que difícilmente les multarán. No obstante, desde Ciudadanos se defiende que el yacimiento está ya catalogado desde los setenta «en el Inventario Arqueológico de Cantabria por los materiales allí encontrados» y que la ejecución se ha hecho de espaldas a los informes de los arqueólogos independientes que «indicaron que no se debían continuar los trabajos». No son los únicos, otros partidos con representación parlamentaria, no así municipal, como Podemos-IU, calificaron la ejecución como «atentado contra el patrimonio histórico».

Pese a ello, el aparcamiento de la polémica ya lleva abierto más de 15 días, se usa y cuenta con todos los parabienes legales, según la administración. Sus 80 plazas 'reversibles' –si algún día se invierte en investigar los restos– seguirán dando un «servicio muy necesario», según el regidor, para atender la demanda de plazas en la zona, con muchas instalaciones de servicios.