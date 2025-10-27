El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Corte de los túneles del Gedo y Pedredo hasta el 31 de octubre en sentido Palencia. CAVIA

Dos túneles de la A-67 estarán cortados en sentido Palencia hasta el 31 de octubre

La calzada permanecerá abierta entre las ocho de la tarde y las siete de la mañana, y se habilita la N-611 como alternativa el resto del día

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:48

Comenta

Los túneles del Gedo y Pedredo de la A-67 estarán cortados en sentido Palencia hasta el 31 de octubre para la extensión de una nueva capa de rodadura, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un corte de tráfico que se alargará hasta el viernes 31 de octubre.

De todas formas, la calzada permanecerá abierta entre las ocho de la tarde y las siete de la mañana, con un carril cortado donde se dejará la maquinaria del extendido del aglomerado, limitando el paso de transportes especiales. Para el resto del día se habilitará el itinerario alternativo a través de la carretera N-611, paralela a la autovía afectada entre Los Corrales de Buelna y Arenas de Iguña.

Un nuevo paso en las actuaciones que el Ministerio está ejecutando en los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, con un presupuesto de 31,3 millones de euros y financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

