Estado en el que quedó el coche y la pared de la Avenida Industria. CAVIA

Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales

El aparatoso accidente se produjo en la nueva rotonda que regula el tráfico entre la Avenida Cantabria e Industria de la ciudad | La conductora ha sido trasladada al Hospital de Sierrallana para su evaluación

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:54

El centro de Los Corrales de Buelna se ha paralizado durante unos minutos al mediodía de este miércoles por un aparatoso accidente ocurrido en la ... nueva rotonda que regula el tráfico entre las avenidas Cantabria e Industria de la localidad. Un vehículo se ha empotrado contra la pared de la vivienda que hace esquina entre ambas avenidas, lo que ha obligado a trasladar a su conductora al Hospital de Sierrallana, sin que haya habido más personas implicadas en el siniestro.

