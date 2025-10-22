Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales El aparatoso accidente se produjo en la nueva rotonda que regula el tráfico entre la Avenida Cantabria e Industria de la ciudad | La conductora ha sido trasladada al Hospital de Sierrallana para su evaluación

Estado en el que quedó el coche y la pared de la Avenida Industria.

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:54

El centro de Los Corrales de Buelna se ha paralizado durante unos minutos al mediodía de este miércoles por un aparatoso accidente ocurrido en la ... nueva rotonda que regula el tráfico entre las avenidas Cantabria e Industria de la localidad. Un vehículo se ha empotrado contra la pared de la vivienda que hace esquina entre ambas avenidas, lo que ha obligado a trasladar a su conductora al Hospital de Sierrallana, sin que haya habido más personas implicadas en el siniestro.

La proximidad del cuartel de la Guardia Civil y del Centro de Salud de Los Corrales ha permitido una intervención inmediata, junto a los agentes de la Policía Local, ayudando a sacar a la conductora del coche y trasladándola en silla de ruedas al ambulatorio y de ahí en ambulancia al Hospital de Sierrallana para evaluarla. Ampliar El choche se llevó por delante una señal de ceda el paso de la nueva rotonda. CAVIA Según fuentes policiales, todo apunta a que la conductora ha podido despistarse en un punto y hora de mucho tráfico, chocando así contra la pared invadiendo parcialmente el jardín de la vivienda.

