Las estelas, el monte Castillo y la etnoarqueología del Besaya en el ciclo sobre prehistoria de San Felices En su presentación el alcalde anfitrión ha destacado la importancia de poner en valor el patrimonio histórico porque «lo que conocemos es lo que defendemos»

El arqueólogo Lino Mantecón Callejo ha sido el encargado de abrir el III Ciclo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria que se está celebrando esta semana en el Auditorio Municipal de San Felices de Buelna. Lo ha hecho con una ponencia sobre 'Las Estelas Discoideas del Valle de Buelna', con la que ha contextualizado el debate sobre las estelas discoideas, primero señalando que no es un tema exclusivo de Cantabria, también adentrándose en las dudas sobre la cronología, o incluso cerrando las opiniones sobre la posible falsedad de esas grandes ruedas. Incluso disertó sobre una nueva interpretación de lo que simbolizan.

El castillo de Puente Viesgo

Este miércoles será su compañero de fatigas, también arqueólogo, Javier Marcos Martínez, el que hable sobre 'Una fortaleza de tiempos medievales en la Sierra del Dobra: Monte Castillo, en la Montaña Sagrada'. Su ponencia trasladará a los oyentes de Los Corrales a Puente Viesgo, al Monte Castillo, que debe su nombre a un castillo medieval sobre el que ya han hecho sus primeros avances el ponente y Lino Mantecón. «Lino y yo lanzamos un proyecto de investigación y nos hemos topado con un castillo que no es igual al resto, es un edificio señorial, una obra con piedra traída de fuera del monte y tallada a pie de la cumbre, una obra casi faraónica». Un castillo enclavado en lo que para muchos es ya de por sí un monte sagrado que alberga cuevas Patrimonio de la Humanidad.

Cerrará la semana Manuel García Alonso con una propuesta sobre 'Etnoarqueología en el Valle del Besaya', como las anteriores, a las siete de la tarde en el Auditorio de Rivero.

En la presentación de la jornada estuvo el alcalde anfitrión, José Antonio Cobo González, propulsor de una iniciativa que nació para destacar el 120 aniversario de la cueva Hornos de la Peña, también Patrimonio de la Humanidad, y que cumple su tercera edición consolidándose como una cita ineludible sobre el patrimonio histórico de Cantabria.

Afirmó que «la idea de este ciclo es poner en valor el rico patrimonio histórico-artístico que tenemos en Cantabria, pero también poner énfasis en nuestra comarca. Tenemos un valle muy rico, con dólmenes, castros, campamentos romanos, la Cueva Hornos de la Peña, Patrimonio de la Humanidad, la torre de Pero Niño, y yo creo que la mejor manera de conservarlas es conociéndolas, porque sólo conociendo nuestro patrimonio es como aprendemos a apreciarlo, y aquello que apreciamos es lo que defendemos».