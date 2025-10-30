El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La acera en cuestión objeto de la polémica. DM

Una estrecha acera para bajar a la playa crea polémica en Suances

La Corporación se niega a dar el visto bueno a una promoción que cumple los parámetros del PGOU pero que deja la acera en solo 60 centímetros de ancho en algunas zonas

Sara Torre

Sara Torre

Suances

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:15

Comenta

La Corporación de Suances se reunió este miércoles con el promotor de la obra que se llevará a cabo en tres parcelas de la calle ... San Martín y cuyo proyecto, en cumplimiento con el antiguo Plan Genenal, prevé dejar en la bajada a la playa una acera que en algunas zonas no alcanza los 60 centímetros de ancho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  2. 2

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  3. 3

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: Â«Ha sido un susto importanteÂ»
  4. 4

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  5. 5

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    «La ayuda recibida de desconocidos nos hace recuperar la fe en la sociedad»
  8. 8

    El dragado de la bahía frena la erosión de Somo y Loredo y el avance de El Puntal
  9. 9

    Una jueza investiga a Susinos y Serdio por las extracciones para el control del lobo en Cantabria
  10. 10

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una estrecha acera para bajar a la playa crea polémica en Suances

Una estrecha acera para bajar a la playa crea polémica en Suances