Una estrecha acera para bajar a la playa crea polémica en Suances

La Corporación de Suances se reunió este miércoles con el promotor de la obra que se llevará a cabo en tres parcelas de la calle ... San Martín y cuyo proyecto, en cumplimiento con el antiguo Plan Genenal, prevé dejar en la bajada a la playa una acera que en algunas zonas no alcanza los 60 centímetros de ancho.

El Pleno había dejado la semana pasada sobre la mesa la aprobación definitiva del estudio de detalle pertinente, a petición del Grupo popular, a la que se unió el Grupo regionalista. Por su parte, el alcalde, Andrés Ruiz Moya (PSOE), explicó que si bien él había planteado a la empresa algún cambio en ese sentido, «no es menos cierto que la acera no va a tener continuidad y hay un Plan General que lo permite». La respuesta de la empresa, en un primer momento, fue, según informó el regidor, «que habría dificultades porque tienen unas alineaciones, ocupación del edificio y una distancia al resto del edificios», por lo que al trasladarlo quedaría fuera de ordenación y no se podría dar desde el Ayuntamiento la licencia de primera ocupación.

Sin embargo, en el encuentro de este miércoles, los promotores se han comprometido a preparar unos planos con la posible solución, algo a lo que esperarán los populares para dar su apoyo. El portavoz del PP Carlos Montes expuso que «se perdería otra oportunidad de ampliar una acera que se usa, y esto compromete la seguridad de los peatones». Montes planteó contemplar una acera de 1,80 metros como mínimo.

Por su parte, el portavoz regionalista Sergio Casanova consideró que «es tan sencillo como retranquearse un metro» y afirmó que es tarde, «pero no tanto como para que sea imposible».