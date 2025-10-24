El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lino Mantecón, Manuel García, José Antonio Cobo y Javier Marcos. CAVIA

La etnoarqueología clausura el III Ciclo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria

Por el Auditorio Municipal de San Felices han pasado los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos y el investigador Manual García

Nacho Cavia

Nacho Cavia

San Felices de Buelna

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:05

Comenta

La etnoarqueología del Besaya ha sido el tema que ha servido este año para clausurar el III Ciclo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria celebrado durante la semana en el Auditorio Municipal de San Felices de Buelna, por donde han pasado los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos y el investigador, historiador, arqueólogo y etnógrafo Manual García, encargado de explicar los pormenores de una nueva rama que se refiere al estudio de testimonios materiales etnográficos mediante metodologías arqueológicas.

En el contexto del Besaya, Manuel García ahondó en un territorio «de transición», entre la Cantabria oriental, caracterizada por la expansión pasiega, y la Cantabria occidental, asociada a la cultura vaquera. Pero también como un «corredor de tránsito» entre la meseta y la costa, lo que ha influido, apuntó, en la configuración de sus paisajes y a importancia caminos, «que aquí es mucho mayor que en otras partes». También incidió en el paisaje industrial «que ha marcado la historia del territorio».

Antes, fueron los reputados arqueólogos Lino Mantecón Callejo, Javier Marcos Martínez lo que hablaron, respectivamente, sobre 'Las Estelas Discoideas del Valle de Buelna' y 'Una fortaleza de tiempos medievales en la Sierra del Dobra: Monte Castillo, en la Montaña Sagrada'.

«Esperando que esta cuidada edición que hemos preparado para todos vosotros sea de vuestro agrado, invitamos a todos nuestros vecinos y a cualesquiera persona interesada a participar y disfrutar de estas jornadas culturales con las que desde nuestro municipio pretendemos preservar y difundir el rico patrimonio histórico y artístico que atesora nuestra región y en particular San Felices de Buelna, así como contribuir al desarrollo social acercando la cultura a todas la personas», ha señalado el alcalde, José Antonio Cobo González.

Un ciclo que en tan solo dos ediciones se ha consolidado como una de las principales citas sobre arte prehistórico en la región y que, como adelantó el alcalde, «estamos convencidos de que lo volverá a ser con este tercer ciclo de ponencias de primer orden».

Intención de dar continuidad a las charlas

En la clausura de las jornadas, el alcalde anfitrión, José Antonio Cobo González, incidió en la importancia que han logrado en tan solo tres ediciones, en la «consolidación» de una cita con la prehistoria y la arqueología «al más alto nivel, como avala los protagonistas elegidos para cada ponencia» y el «deseo de continuidad manteniendo la calidad de profesionales y el interés de los temas propuestos». También puso en valor «el rico patrimonio histórico-artístico que tenemos en Cantabria en general y en nuestra comarca en particular».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  4. 4

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  5. 5

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  6. 6 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  7. 7

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  8. 8 Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica
  9. 9 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  10. 10

    La gran fiesta de los ingenieros industriales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La etnoarqueología clausura el III Ciclo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria

La etnoarqueología clausura el III Ciclo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria