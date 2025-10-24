La etnoarqueología clausura el III Ciclo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria Por el Auditorio Municipal de San Felices han pasado los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos y el investigador Manual García

Nacho Cavia San Felices de Buelna Viernes, 24 de octubre 2025, 14:05

La etnoarqueología del Besaya ha sido el tema que ha servido este año para clausurar el III Ciclo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria celebrado durante la semana en el Auditorio Municipal de San Felices de Buelna, por donde han pasado los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos y el investigador, historiador, arqueólogo y etnógrafo Manual García, encargado de explicar los pormenores de una nueva rama que se refiere al estudio de testimonios materiales etnográficos mediante metodologías arqueológicas.

En el contexto del Besaya, Manuel García ahondó en un territorio «de transición», entre la Cantabria oriental, caracterizada por la expansión pasiega, y la Cantabria occidental, asociada a la cultura vaquera. Pero también como un «corredor de tránsito» entre la meseta y la costa, lo que ha influido, apuntó, en la configuración de sus paisajes y a importancia caminos, «que aquí es mucho mayor que en otras partes». También incidió en el paisaje industrial «que ha marcado la historia del territorio».

Antes, fueron los reputados arqueólogos Lino Mantecón Callejo, Javier Marcos Martínez lo que hablaron, respectivamente, sobre 'Las Estelas Discoideas del Valle de Buelna' y 'Una fortaleza de tiempos medievales en la Sierra del Dobra: Monte Castillo, en la Montaña Sagrada'.

«Esperando que esta cuidada edición que hemos preparado para todos vosotros sea de vuestro agrado, invitamos a todos nuestros vecinos y a cualesquiera persona interesada a participar y disfrutar de estas jornadas culturales con las que desde nuestro municipio pretendemos preservar y difundir el rico patrimonio histórico y artístico que atesora nuestra región y en particular San Felices de Buelna, así como contribuir al desarrollo social acercando la cultura a todas la personas», ha señalado el alcalde, José Antonio Cobo González.

Un ciclo que en tan solo dos ediciones se ha consolidado como una de las principales citas sobre arte prehistórico en la región y que, como adelantó el alcalde, «estamos convencidos de que lo volverá a ser con este tercer ciclo de ponencias de primer orden».

Intención de dar continuidad a las charlas

En la clausura de las jornadas, el alcalde anfitrión, José Antonio Cobo González, incidió en la importancia que han logrado en tan solo tres ediciones, en la «consolidación» de una cita con la prehistoria y la arqueología «al más alto nivel, como avala los protagonistas elegidos para cada ponencia» y el «deseo de continuidad manteniendo la calidad de profesionales y el interés de los temas propuestos». También puso en valor «el rico patrimonio histórico-artístico que tenemos en Cantabria en general y en nuestra comarca en particular».