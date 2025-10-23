Los hogares de Cartes pagarán de cinco a 6,7 euros más al mes por el servicio de basura El Ayuntamiento aprueba una nueva ordenanza con la que se adapta a la normativa nacional, que exige repercutir en los recibos el coste real de ese servicio

Nacho Cavia Cartes Jueves, 23 de octubre 2025, 17:31

La Corporación de Cartes ha aprobado en sesión plenaria, con los votos a favor del PSOE Y PRC y la abstención del PP, la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, una decisión que supondrá un incremento medio de entre cinco y 6,7 euros al mes en los recibos de los hogares.

El municipio se adapta así a la nueva normativa, que obliga a los ayuntamientos a repercutir en los recibos el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos, un servicio que hasta ahora venía siendo parcialmente asumido por el propio Ayuntamiento.

La nueva ordenanza establece una estructura de tasa con dos componentes, una cuota fija, destinada a sufragar los costes estructurales del servicio (recogida, transporte y tratamiento de residuos) y una cuota variable, que se calcula según el tipo de inmueble y su uso (residencial o comercial) y en el caso de las viviendas, en función del número de personas empadronadas. La ordenanza prevé bonificaciones del 40% para familias numerosas, previa solicitud en el Ayuntamiento.

En los negocios y actividades económicas, la parte variable se determinará según la superficie y la actividad desarrollada, conforme a las categorías del Impuesto de Actividades Económicas.

La alcaldesa, Lorena Cueto Cuesta, ha subrayado que esta medida «responde a una obligación legal de ámbito nacional y el Ayuntamiento ha trabajado para que la aplicación sea lo más equilibrada y asumible posible para los vecinos», recordando que la tasa no se había modificado desde 2013.

Necesaria implicación ciudadana

Asimismo, la regidora ha destacado la incidencia directa que tendrá la implicación ciudadana en materia de reciclaje, apuntando a que «si todos colaboramos separando correctamente los residuos y reduciendo lo que va al contenedor general, evitaremos que se incremente el gasto del servicio», un sobrecoste que, en caso contrario, «se traducirá en una nueva subida de tasas en el futuro».