El exalcalde de Santillana y portavoz del PSOE, Ángel Rodríguez Javier Cotera
'Caso Santillana'

El fiscal pide inhabilitar 12 años al exalcalde de Santillana por un delito de prevaricación

El Ministerio Público acusa a Ángel Rodríguez de realizar con plena conciencia un «quebranto grosero e irracional» de la ley en la gestión del servicio del aparcamiento municipal

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Santillana, Ángel Rodríguez ( ... PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa por «realizar con plena conciencia un quebranto grosero e irracional» de la ley aplicable en materia de contratación respecto a la gestión del aparcamiento municipal.

