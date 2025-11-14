El fiscal pide inhabilitar 12 años al exalcalde de Santillana por un delito de prevaricación

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Santillana, Ángel Rodríguez ( ... PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa por «realizar con plena conciencia un quebranto grosero e irracional» de la ley aplicable en materia de contratación respecto a la gestión del aparcamiento municipal.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal que lleva este caso sostiene que en el año 2016 el Ayuntamiento de Santillana concertó un contrato administrativo para la gestión del aparcamiento por un periodo de cuatro años con la mercantil Iberpark. Dicho contrato estableció la posibilidad de acordar, como máximo, hasta dos prórrogas anuales. En 2020, terminó el primer periodo ordinario del contrato y el acusado, como alcalde, «no optó por sacar un nuevo concurso público, sino que hizo uso de la prórroga prevista en el contrato hasta el año 2021 y procedió de idéntica forma el año siguiente, hasta el 15 de octubre de 2022». Desde el mismo momento en que terminó el primer periodo ordinario en el año 2020, «se vio la necesidad de una nueva licitación para mejorar, en su caso, las condiciones contractuales en beneficio del Ayuntamiento de Santillana del Mar».

Según relata el fiscal, desde el 15 de octubre de 2022, el acusado fue informado por los técnicos municipales «sobre la imposibilidad jurídica de acceder a una nueva prórroga del contrato con Iberpark y con ello, de la necesidad de una nueva licitación». En ese momento, se le transmitió con claridad por el secretario municipal que para tramitar la licitación se precisaba de un periodo de tiempo prudencial para cumplimentar todos los trámites legales. «A pesar de las advertencias expresas y reiteradas, el alcalde decidió desconocer la norma, ignorar el procedimiento legal e imponer su voluntad frente al cumplimiento de la ley. En definitiva, decidió con pleno conocimiento no iniciar los trámites para culminar la licitación del contrato en el tiempo y la forma previstos en la ley».

En abril de 2023, apunta el representante del Ministerio Público, debía darse comienzo a la prestación del servicio de aparcamiento y el acusado, «con pleno conocimiento de la obligación legal de tramitar un único contrato para todo el periodo de la prestación desde abril a octubre de 2023 por tratarse de una prestación única e indivisible», ordenó un contrato menor de servicios que firmó él mismo con la empresa el 13 de marzo de 2023, por el que se adjudicó a Iberpark la explotación durante los meses de abril y mayo de 2023, por 17.998 euros. Terminado este primer contrato menor, el acusado ordenó un segundo contrato que también firmó él con la misma empresa el 1 de junio de 2023, para la explotación del mes de junio de 2023 por 14.482 euros. «Ambos contratos se hicieron en fraude burdo de la legislación pública en materia de contratos del sector público. Se hizo un fraccionamiento de contratos ilegal con el propósito de eludir la contratación ajustada a las garantías legales establecidas por la naturaleza, objeto e importe del contrato», apunta el fiscal. «El importe de los dos contratos fue fijado con manifiesta iniquidad o arbitrariedad, en tanto que se determinó unilateralmente por Iberpark, sin que los criterios seguidos para establecer el coste del contrato para el Ayuntamiento pudieran ser cuestionados o negociados», añade.

El fiscal apunta que es la empresa elegida por el acusado la que fija el importe a percibir en esos dos contratos de mayo y junio de 2023, «lo que supuso un incremento del coste mensual del contrato en más de un 160%. No constan objetivadas las razones de un incremento de precio tan desproporcionado».

Durante los meses julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, ante la frontal oposición de los técnicos municipales para la realización de más contratos menores absolutamente contrarios a la ley, «el acusado decidió que la prestación del servicio la realizase Iberpark sin contrato, en precario, con ausencia absoluta de la ley administrativa y sin posibilidad control alguno».

«Perjuicio al Ayuntamiento»

Para el fiscal, Rodríguez creo una «situación potencial de perjuicio al Ayuntamiento». «Dicho perjuicio en potencia se concreta en que, de haber realizado la contratación del aparcamiento conforme a la ley, la mera concurrencia de empresas genera la posibilidad de mejorar las condiciones de la contratación y la existencia de un contrato administrativo permite un correcto seguimiento del mismo y un control financiero en todas sus incidencias económicas».