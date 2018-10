La Fiscalía archiva la causa por presunta prevaricación contra el alcalde de Cieza Agustín Saiz, alcalde por el PP de Cieza. / Cavia Agustín Saiz afirma estar tranquilo y asegura que si vuelve a presentarse en las elecciones de mayo de 2019 «será muy difícil que lo haga con el PP» NACHO CAVIA CIEZA. Sábado, 27 octubre 2018, 09:25

La Fiscalía ha archivado las diligencias iniciales abiertas para la investigación de una denuncia presentada por el portavoz del grupo municipal Zieza, Alberto Alcubilla, contra el alcalde popular de Cieza, Agustín Saiz, por presuntas irregularidades en la tramitación administrativa de una solicitud de autorización para la construcción de una nave de almacenamiento agrario y ganadero en suelo no urbanizable promovida por la esposa del alcalde. El principal grupo de la oposición planteó que el alcalde «podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al favorecer a su esposa» pero la Justicia no ha encontrado motivos.

A punto de cumplir sus bodas de plata como alcalde de Cieza, siempre por el PP (antes Alianza Popular), Agustín Saiz ha anunciado que la semana que viene se reunirá con su equipo para calibrar si vuelve a presentarse a las elecciones municipales el año que viene pero, afirmó, «es muy difícil, muy difícil que lo haga con el PP». En caso de presentarse no lo hará tampoco bajo alguna de las siglas de otras formaciones nacionales, «he estado toda la vida en el PP y no voy a representar a ningún otro partido político, pero quizá si lo haga en una candidatura independiente».

El motivo de sus dudas está en lo que calificó como «las malas prácticas que he podido ver en los últimos meses en mi partido, cosas que no me han gustado». Pero lo cierto es que el alcalde de Cieza está dolido. Ha atravesado un periodo «muy duro, de persecución e incluso acusaciones ante la Justicia» y, aunque no quiere hablar de ello, se ha sentido abandonado por el partido al que ha pertenecido los últimos 33 años, todos ellos como concejal, los últimos 25 como alcalde.

Agustín Saiz recuerda que en 1983 se presentó en las listas de Alianza Popular y cuanto una gran parte de los alcaldes dieron la espalda al partido y se fueron a la UPCA de Juan Hormaechea él se mantuvo en sus trece, «confiando en las siglas de mi partido y su proyecto político». Lo dice para aclarar que ni en los momentos más complejos el abandonó la formación conservadora. Tras las primarias se posicionó junto a Ignacio Diego y ahora se plantea otras alternativas.

La semana que viene se reunirá con las personas «que en estos años me han apoyado y la decisión de presentarme o no la tomaremos entre todos». A partir de ahí se barajará la posibilidad de que creen una lista independiente solo circunscrita al municipio de Cieza. «Nadie me verá en otro partido, porque no creo que haya estado estos 33 años equivocado, estoy convencido de que he estado 33 años acertado, pero ahora corren otros tiempos», una situación de la que culpa «a muchas, muchas personas del partido» y termina con una aviso para navegantes: «si no contaban conmigo hoy, no vengan a contar mañana, porque antes de contar conmigo mañana, tengo que pensármelo hoy».

En cuanto al archivo de la causa abierta contra él, recordó que ya en su día, a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal Zieza, solicitó que la Fiscalía «investigase todo lo que tuviera que investigar y que pidiera declaración de todos los organismos que hubieran informado sobre la construcción de la nave para que aclarasen si como alcalde había dado en algún momento instrucciones para informe favorablemente». Agustín Saiz afirmó que «tengo la conciencia muy tranquila y estoy muy contento de que haya llegado a la Justicia este caso para que se den cuenta los vecinos de que la construcción es completamente legal y que yo no tengo nada que ocultar».

También advirtió de que tras la resolución de la Fiscalía «el siguiente paso le daré yo, para acabar con este acoso y derribo que vengo sufriendo contra mi persona». Un periodo, especialmente el último, en el que no ha tenido el apoyo político que le hubiera gustado.