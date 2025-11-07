El arreglo de la carretera entre Riocorvo y Virgen de la Peña va «muy avanzado» El titular de Fomento avanza en Cartes que licitará el acondicionamiento del arroyo San Román una vez esté en marcha el Presupuesto regional para 2026

La mejora de la carretera ha comenzado ya y se espera que esté terminada en el arranque de 2026.

Nacho Cavia Cartes Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:02 Comenta Compartir

La mejora del pavimento de la carretera CA-283 que une Riocorvo con Virgen de la Peña «va muy avanzada», una inversión autonómica de 1,7 millones de euros que además mejorará el peligroso acceso a Cohicillos. Así lo ha señalado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, en una visita institucional al municipio de Cartes en la que ha comprobado el estado de los trabajos que se están acometiendo para mejorar el asfaltado de esa carretera junto a la alcaldesa, Lorena Cueto, y el regidor de Mazcuerras, Francisco Javier Camino.

Según ha afirmado el consejero, la previsión es que las obras finalicen en los primeros meses de 2026 para hacer realidad un proyecto que «llevaba en un cajón desde hace demasiado tiempo».

El titular de Fomento ha explicado que se dará también respuesta a una petición de los vecinos de la zona para mejorar un cruce «muy peligroso» de acceso a Cohicillos. «Esta actuación era una queja permanente desde hace décadas, y lo que hemos hecho ha sido preparar un modificado para incluir la mejora de este cruce dentro del proyecto del asfaltado». El Ayuntamiento de Cartes conseguirá los permisos necesarios para acometer los trabajos en paralelo a las obras de asfaltado.

Ampliar Cruce de entrada a Cohicillos en la CA-283. CAVIA

En Cartes Roberto Media también ha avanzado otra obra largamente esperada, el acondicionamiento del drenaje en el arroyo San Román, recogido en los presupuestos de su departamento para el año que viene con una partida de 117.184 euros. Una espera de año y medio y un proceso «laborioso» para disponer de todos los permisos necesarios para la ejecución de un proyecto que permitirá evitar los frecuentes desbordamientos e inundaciones provocados por ese arroyo en días de fuertes lluvias y que, especialmente, afectan a instalaciones fabriles situadas en los límites entre Cartes y Torrelavega.

«Los pliegos para su licitación ya están preparados y en cuanto se abra el Presupuesto del año 2026 será una de las actuaciones que pondremos en marcha».

La actuación consistirá en generar un alivio en el cauce del arroyo y evacuar directamente estas aguas en el río Besaya, minimizando así el efecto de las fuertes avenidas sobre los núcleos urbanos que se encuentran aguas abajo.