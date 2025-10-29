Un césped artificial para el campo de fútbol de Los Corrales como el del Manchester United El nuevo terreno de juego es único en Cantabria, muy semejante al que colocan los equipos de élite europeos

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:13

El futuro del césped artificial ha llegado a Los Corrales de Buelna en un renovado campo de fútbol único en Cantabria por implantar un terreno de juego de última generación, que no exige apenas mantenimiento, sostenible y con una duración mayor y mejor. De hecho, es ya el elegido para las nuevas instalaciones deportivas de equipos de elite como el Manchester United, PSV Eindhoven, el Olympic de Marsella o el Werder Bremen. Todo ello complementado con que es muy similar a la hierba natural.

La empresa OPSA ha sido la encargada de renovar las viejas instalaciones de Los Corrales, retirar cerca de 200 toneladas de residuos del viejo campo y acometer un proyecto que ofrece -explicó Antonio Soler, ingeniero de la empresa- «los máximos estándares de calidad» gracias al sistema PURE PT, un césped que cumple los últimos parámetros FIFA y la normativa europea sobre superficies deportivas sintéticas y de césped artificial. Los trabajos los hizo Obras y Pavimentos Especiales y han obligado a desembolsar 441.745 euros. Por delante, cinco años de garantía.

El Ayuntamiento ha contado con la colaboración del Gobierno regional para financiar la instalación de los 7.128 metros cuadrados de hierba artificial, nivelar la base del campo, revisar topográficamente las rasantes, reponer las rejillas de recogida de agua y marcar las líneas de juego reglamentarias para el campo estándar (100x60) y los dos campos transversales con pintura especial deportiva.

El césped nuevo es un material sin rellenos, sin emisión de microplásticos, 100% reciclable, que permite ahorrar agua, con costes de mantenimiento mínimos y una alta rentabilidad coste-durabilidad. Es «el futuro de los campos de fútbol de hierba artificial y nosotros hemos querido aplicarlo ya en nuestras instalaciones», ha explicado el alcalde Julio Arranz Ochoa en la recepción de la obra.

Allí ha estado con los técnicos de la empresa, de la obra y de las instalaciones deportivas municipales, de los equipos de fútbol que utilizarán esa novedosa instalación y compañeros del equipo de gobierno. Había expectación por pisar ese nuevo césped, tanto que el senador Severiano Cuesta y el delegado del Rayo Cantabria Juan Manuel Mancebo también se han sumado a la recepción de la obra para escuchar los pormenores de una actuación que se adelanta a los requisitos que tendrán que cumplir todos los campos de este tipo en breve.

Ahora serán los jugadores los que digan la última palabra. A partir de la semana que viene, se harán allí los primeros entrenamientos y, en cuanto se hayan adaptado, los primeros partidos. Bien es cierto que Soler ha recomendado que se vaya pisando el terreno para lograr esa semejanza con la hierba natural cuanto antes.

Dobla la vida útil de las anteriores instalaciones

La vida útil que tiene esa nueva generación de hierba artificial, sin base elástica y con más fibras, está por ver, pero en principio se adelanta que superará con creces los 20 años en perfectas condiciones. Los anteriores materiales de esta clase, en contados casos llegan a los 10-11 años, como mucho. El riego del campo será el indispensable y, como nota sobre su mantenimiento, simplemente señalar la necesidad de pintar las líneas una vez al año.

Este novedoso tapiz no es solo único en Cantabria, es también de los pocos que hay en España. Los más cercanos son dos campos de esas características en Getxo, y en el resto de país, solo se han instalado cerca de una decena, desde Valladolid a Ibiza y Madrid.