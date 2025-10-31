El gobierno de San Felices achaca a la oposición local la petición de retirar la senda mitológica En lo que han calificado como «el día de la infamia» el alcalde y concejales han apoyado al artista Emeterio Lombilla y reiteran que la ruta no se cerrará

El gobierno regionalista de San Felices de Buelna ha hablado este viernes del «profundo pesar» que ha supuesto la solicitud de desmantelar las figuras que conforman la ruta mitológica del monte Tejas, documento presentado por un grupo de personas por «afectar gravemente la forma de vida de los vecinos del municipio». La respuesta oficial llega en lo que han calificado como «el día de la infamia», tras una reunión mantenida entre el alcalde y concejales del gobierno y el autor de las tallas Emeterio Lombilla a quien han mostrado su apoyo. «Para tranquilad de nuestros vecinos, defenderemos centímetro a centímetro nuestro patrimonio frente a posturas intransigentes que piden desmantelar la ruta mitológica como si el arte fuese el culpable de los problemas, y anunciamos que ya trabajamos en la regulación del tráfico y aparcamientos en la zona del monte Tejas, uno de los motivos de queja de los vecinos».

En esa respuesta se detalla que el documento fue registrado por el concejal de Vecinos por San Felices Rafael Vega, «vehemente defensor en las sesiones plenarias del desmantelamiento de la ruta mitológica del monte Tejas». Una petición que, se asegura, han rubricado el portavoz de ese grupo municipal, Federico Crespo, y sus compañeros, Borja Gutiérrez, Rafael Vega y Manuel Aragón. «Lamentamos profundamente que la eliminación de la ruta sea defendida y promovida por el partido Vecinos por San Felices, cuyos concejales, de forma absolutamente irresponsable, no solo piden abiertamente en los plenos el desmantelamiento de la ruta».

El alcalde, José Antonio Cobo González, ha afirmado que «estamos asombrados y entristecidos por una postura absolutamente bárbara y propia de un integrismo aldeanista cerril que consideramos nada tiene que ver con el pensamiento mayoritario de nuestros vecinos». Un pueblo ha dicho, «que siempre ha apostado por la convivencia, que se muestra amable y acogedor con quien nos vista, y que, sobre todo, siempre va a defender el legado de los grandes hombres y mujeres que con su trabajo y su conducta ejemplar han contribuido a engrandecer nuestro pueblo, como es el caso de nuestro admirado y no suficientemente reconocido artista local, Terio Lombilla».

Incremento del tráfico en verano

En el Ayuntamiento reconocen que «puntualmente y coincidiendo, esencialmente, con los fines de semana de la época estival, se produce un incremento del tráfico por la misma carretera que lleva a la cueva Hornos de la Peña y a la ruta mitológica y que dicha situación exige medidas de regulación del tráfico», motivo por el que se han puesto en contacto con la Dirección General de Montes para «implementar próximamente medidas que respondan a esa situación». «Lo que en modo alguno vamos a consentir es que la solución a un problema de puntual intensidad de tráfico y visitantes pase por la descabellada ocurrencia de eliminar la riqueza artística, el patrimonio cultural y pedagógico que suponen las tallas».

El gobierno municipal ha expresado «su enorme preocupación ante esta especie de turismofobia artificial y sin fundamento alguno alentada y patrocinada por un grupo de intransigentes con afán de protagonismo que aboga por posturas radicales absolutamente alejadas de la realidad y muy peligrosas». «Si ahora toca eliminar la ruta mitológica porque molestan los forasteros ¿cuál será la siguiente ocurrencia? ¿Dinamitar la cueva de Hornos de la Peña y el campamento romano, ambos enclavados también en el monte Tejas? ¿Meteremos la piqueta también en la torre medieval de Pero Niño y en los castros cántabros del Monte Dobra para que nadie los visite? ¿Prohibiremos nuestras afamadas fiestas locales y feria ganadera para que nadie acuda y ose inquietar la paz y tranquilad rural de nuestro pueblo?».