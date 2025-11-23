Homenaje a los vecinos de Los Corrales que cumplen 77 años La Asociación Municipal de la Tercera Edad lleva cerca de dos décadas reconociendo a los socios que cumplen esa edad

Homenajeados, directiva de la asociación y autoridades en el acto celebrado en La Rasilla.

Como viene ocurriendo desde hace casi 20 años, la Asociación Municipal de la Tercera Edad de Los Corrales de Buelna ha celebrado este fin de semana su especial homenaje a cuantos socios cumplen en este año sus 77 años.

Con cerca de 200 socios por bandera, la asociación festejó uno de sus días grandes del año en el salón de actos de la planta baja del centro social La Rasilla, edificio en el que ocupan buena parte de la primera planta.

Este año fueron 14 las personas que recibieron un nutrido lote de regalos por parte de la decana asociación, nueve mujeres y cinco hombres: Emilia Campuzano Gutiérrez, Balbina Campuzano Pérez, Joaquín Cuena Estrada, Ricardo Elías Saiz, María Fernández Cabeza, Manuela Fernández Polanco, Pedro Humara Penagos, Rafael Mantecón Miera, Aurora Martínez Martínez, María Del Pilar Muñoz Ruiz, Francisco Javier Revilla Bezanilla, María Ángeles Salas Fernández, María de los Ángeles Sierra y Teresa Varela Polanco.

Más de tres décadas de historia

El presidente de los mayores de Los Corrales de Buelna desde hace más de una década, José Manuel Martínez Bengochea, estuvo flanqueado por su junta directiva y por dos concejales del equipo de gobierno municipal, María Ángeles Lombilla, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, y Alfredo Casanova, responsable de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales. Ambos destacaron la labor de una asociación con más de tres décadas de historia.