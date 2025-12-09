Izquierda Unida denuncia en Los Corrales «la situación de desprotección» de los bomberos La concejala Elsa Salas ha afirmado que «la reubicación de dotaciones completas hacia otros parques de emergencias ha dejado a nuestros vecinos sin un servicio esencial»

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 9 de diciembre 2025, 10:36

Izquierda Unida de Los Corrales de Buelna ha denunciado públicamente la «precaria situación» en la que se encuentran los vecinos del municipio debido a la gestión del Gobierno de Cantabria en materia de emergencias. La organización critica la escasez de efectivos en los parques de bomberos de la región y alerta de que esa decisión «está dejando sin cobertura a distintas áreas de la región durante varios días».

La portavoz de IU, Elsa Salas, ha advertido de que en los últimos días «la reubicación de dotaciones completas hacia otros parques de emergencias ha dejado a nuestros vecinos sin protección y sin un servicio esencial que debería estar operativo las 24 horas del día». Salas se ha planteado «¿qué ocurriría si se produce un incendio o una emergencia en Los Corrales en uno de esos días en los que no hay bomberos disponibles?».

La concejala en el Ayuntamiento de Los Corrales ha afirmado que «cerrar parques de bomberos, aunque sea temporalmente, no es una opción, ya que se trata de un servicio esencial cuya ausencia pone en riesgo directo a la población».

Ha explicado que Izquierda Unida considera «imprescindible» reforzar el sistema de emergencias y reclama al Gobierno autonómico más personal, así como una planificación «seria y estable» que impida dejar sin cobertura a cualquier municipio de Cantabria.

«Garantizar una cobertura estable»

La formación reclamará al Ayuntamiento de Los Corrales que se ponga en contacto con el Gobierno regional para «garantizar una cobertura estable» de emergencias en el municipio. «No podemos permitir que decisiones improvisadas pongan en riesgo la seguridad de nuestros vecinos», ha dicho Salas.

Según los profesionales, a lo largo de la semana pasada el parque de Los Corrales estuvo dos días cerrado total o parcialmente, además de otros días no operativo por traslado de efectivos, por ejemplo a los parque de Reinosa y Laredo. Estuvieron no operativos los de Valdáliga, Reinosa, Tama y Villacarriedo.