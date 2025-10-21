El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Oficina de la empresa adjudicataria de los aparcamientos en Santillana situada en la Plaza del Rey, con las máquinas precintadas al haber finalizado el periodo de pago. Luis Palomeque

El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal

El instructor sostiene que para dar cobertura legal «se suscribieron dos contratos menores sin transparencia ni publicidad, y sin estudio económico de los técnicos del Ayuntamiento»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 13:10

El titular del Tribunal de Instancia de Torrelavega Nº1, Pablo Fernández de la Vega, ha acordado el procesamiento del exalcalde de Santillana, Ángel Rodríguez (PSOE), ... al encontrar indicios de prevaricación en su gestión del servicio de parking municipal. Esta es la segunda pieza sobre la que se pronuncia el magistrado después de sobreseer la que también afectaba al exregidor, a la actual alcaldesa Sara Izquierdo y su hermana Stela y tres empresarios.

