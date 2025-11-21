Molledo exige a la empresa que levanta el parque eólico de El Escudo que «cumpla sus compromisos» El Ayuntamiento requiere a Biocantaber para que «en un plazo inmediato» compense a la entidad local tal como acordó «o tomará medidas»

El Ayuntamiento de Molledo no está de acuerdo con la forma en la que se están desarrollando las obras.

Nacho Cavia Molledo Viernes, 21 de noviembre 2025

El alcalde de Molledo, el popular Joaquín Villegas, aprovechó la última sesión plenaria ordinaria del año para informar al resto de la Corporación de que el Ayuntamiento ha requerido a la empresa promotora del parque eólico de El Escudo, Biocantaber, para que «en un plazo inmediato» cumpla parte de los acuerdos del protocolo general de actuaciones firmado con la Administración local, que «entendemos que no se está cumpliendo» y por lo que reclama «una proposición compensatoria».

Según sus datos, la respuesta de la empresa -que alude a un «mero acuerdo de intenciones»- se limita a explicar los pasos que ha dado en cumplimiento de ese convenio, una contestación que al regidor le «plantea muchas y serias dudas» sobre su compromiso con el protocolo suscrito con el municipio.

El Consistorio ha incidido sobre todo en uno de los acuerdos: la contratación de mano de obra y medios auxiliares del término municipal, que debería llegar a «un porcentaje mínimo del 25% de los empleos que se generen en la fase de construcción del parque». Esto dio lugar a la creación de una bolsa de empleo para que los residentes en Molledo se apuntaran y se presentaron más de 50 currículums.

El alcalde expuso que, a medida que ha avanzado la construcción del parque, el Ayuntamiento ha reclamado en varias ocasiones a Biocantaber e Iberdrola el cumplimiento de la contratación de trabajadores de esa lista de personas. Pero «a día de hoy, tan solo un operario del municipio está contratado por Biocantaber», lo que ha llevado a Villegas a reclamar una explicación sobre «cuándo y cómo se ha contactado con el resto de los aspirantes».

La máxima autoridad local informó de que a esta petición, la empresa contestó que «tan solo de cinco a ocho puestos de trabajo eran susceptibles de ser ocupados por los aspirantes de Molledo y otros ayuntamientos afectados», pero el alcalde tiene conocimiento de que «son varios cientos los trabajadores que han sido contratados ya, lo que incluye señalistas, obreros, peones y tractoristas».

Por este motivo, la máxima autoridad local habla de «incumplimiento» por una parte, y de no asumir «compensación alguna» por otra. Motivos que le han llevado a anunciar que tomará «cuantas medidas considere oportunas para defender sus intereses y exigir el cumplimiento de las condiciones pactadas, tanto en el protocolo general de actuaciones como en las condiciones en las cuales este Ayuntamiento concedió la autorización administrativa para la instalación del parque eólico del Escudo, al igual que los condicionantes y modificados de la licencia de obra concedida a Biocantaber y su plena coincidencia con el proyecto en base al cual se concedió».

«Destrozos y sanciones de Montes»

Ahí no queda todo. El alcalde también ha denunciado el «destrozo de los montes y pastos que, al parecer, impunemente se está llevando a cabo en la construcción del parque eólico». Otro asunto que le preocupa son las «desviaciones del proyecto en lo que a ocupaciones se refiere, ocupaciones temporales que superan con creces a las indicadas».

Esta cuestión, según el alcalde, ha supuesto ya el inicio de expedientes sancionadores por parte del Servicio de Montes del Gobierno de Cantabria. A lo que hay que añadir que los promotores del parque «hacen caso omiso a las indicaciones y reclamaciones del Ayuntamiento y de los ganaderos, que ven impotentes como sus animales se escapan de las zonas de pasto del monte público al haber roto los estacados y portillas existentes o mantenerlas abiertas indiscriminadamente, en un claro atropello de la convivencia comunal».