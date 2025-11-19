El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

N. Cavia

Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Barros

El siniestro mortal se produjo cuando la víctima estaba trabajando en una prensa hidráulica, ha informado el Gobierno regional

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:25

Un trabajador de la empresa Iber Scrap, del Polígono de Barros, ha fallecido esta mañana en un accidente laboral cuando se encontraba trabajando en una ... prensa hidráulica, según ha informado el Gobierno de Cantabria. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso a las 08.30 horas y movilizó a efectivos de los bomberos del 112, de la Guardia Civil y del 061, pero los sanitarios únicamente han podido certificar su fallecimiento.

