Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Barros

Un trabajador de la empresa Iber Scrap, del Polígono de Barros, ha fallecido esta mañana en un accidente laboral cuando se encontraba trabajando en una ... prensa hidráulica, según ha informado el Gobierno de Cantabria. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso a las 08.30 horas y movilizó a efectivos de los bomberos del 112, de la Guardia Civil y del 061, pero los sanitarios únicamente han podido certificar su fallecimiento.

Aún no ha trascendido la identidad de la víctima, aunque sí se sabe que no era de la zona.

El jefe de la Policía Local Tomás Gutiérrez ha acudido al lugar y también lo ha hecho el alcalde de Los Corrales de Buelna Julio Arranz, acompañado por el concejal de Seguridad, para interesarse por lo ocurrido y transmitir sus condolencias.