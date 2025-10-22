La música se cuela en la biblioteca de Los Corrales Exposiciones, talleres y encuestas marcan la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas en la localidad

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:58

No es la primera vez que la música se cuela en el Biblioteca Municipal de Los Corrales de Buelna, pero este viernes sí será una ocasión especial para combinar lectura y audición a la luz de las velas.

Desde la Concejalía de Cultura y la propia biblioteca se ha preparado una velada en la que el piano de Nach Viking tomará el protagonismo en un nuevo edificio llamativo de por sí. «Una suerte contar con él en este día y poder disfrutar de un gran pianista, compositor, pintor y poeta», ha dicho la responsable de Cultura, María Ángeles Lombilla.

Un artista con una dilatada trayectoria musical como pianista y compositor actuando en varios espectáculos, como el musical 'Espejos de agua' que compuso para el ballet de Gloria Rueda en el centenario de los Baños de Ola de Santander, además de ser el compositor de temas para el ballet de coreógrafos como Orlando Peláez y Nano Arronte.

Talleres, exposiciones e incluso un 'Bingo-cuento'

Es el colofón a un mes en el que por la biblioteca han pasado los títeres y cuentos de Julianini, un taller de la Asociación de Amigos de la Biblioteca sobre un 'Dominó de las tradiciones de Cantabria' o un 'Bingo-cuento' del colectivo corraliego, Rita Cofiño, con su antología poética del siglo XX o, esta misma semana, la exposición 'Las bibliotecas y bibliotecarias', el panel '¿Qué es una biblioteca para ti?' y 'Pasatiempos librescos', además de dos sesiones especiales del Club de Lectura 'Pasapágina' y el Taller de Escritura Creativa.