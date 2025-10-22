El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sala principal de la Biblioteca Municipal de Los Corrales. Cavia

La música se cuela en la biblioteca de Los Corrales

Exposiciones, talleres y encuestas marcan la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas en la localidad

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:58

Comenta

No es la primera vez que la música se cuela en el Biblioteca Municipal de Los Corrales de Buelna, pero este viernes sí será una ocasión especial para combinar lectura y audición a la luz de las velas.

Desde la Concejalía de Cultura y la propia biblioteca se ha preparado una velada en la que el piano de Nach Viking tomará el protagonismo en un nuevo edificio llamativo de por sí. «Una suerte contar con él en este día y poder disfrutar de un gran pianista, compositor, pintor y poeta», ha dicho la responsable de Cultura, María Ángeles Lombilla.

Un artista con una dilatada trayectoria musical como pianista y compositor actuando en varios espectáculos, como el musical 'Espejos de agua' que compuso para el ballet de Gloria Rueda en el centenario de los Baños de Ola de Santander, además de ser el compositor de temas para el ballet de coreógrafos como Orlando Peláez y Nano Arronte.

Talleres, exposiciones e incluso un 'Bingo-cuento'

Es el colofón a un mes en el que por la biblioteca han pasado los títeres y cuentos de Julianini, un taller de la Asociación de Amigos de la Biblioteca sobre un 'Dominó de las tradiciones de Cantabria' o un 'Bingo-cuento' del colectivo corraliego, Rita Cofiño, con su antología poética del siglo XX o, esta misma semana, la exposición 'Las bibliotecas y bibliotecarias', el panel '¿Qué es una biblioteca para ti?' y 'Pasatiempos librescos', además de dos sesiones especiales del Club de Lectura 'Pasapágina' y el Taller de Escritura Creativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  2. 2 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  3. 3 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  4. 4

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  7. 7

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  8. 8

    Turismo multa con otros 80.000 euros a Iberia por incumplir el contrato de la ruta Santander-Madrid
  9. 9

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10 Los tesoros del sabor cántabro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La música se cuela en la biblioteca de Los Corrales

La música se cuela en la biblioteca de Los Corrales