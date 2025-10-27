La música reagrupa a sus principales valedores en Los Corrales La Coral y la Agrupación de Pulso y Púa sumaron fuerzas y calidad para el primer Concierto de Otoño en la localidad

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 27 de octubre 2025, 11:53 Comenta Compartir

La música ha conseguido reagrupar a dos de sus principales valedores en Los Corrales de Buelna, la Coral y la Agrupación de Pulso y Púa Fresneda, 49 integrantes en total subidos a un escenario para poner la guinda del primer Concierto de Otoño que se celebra en la localidad.

Los dos conjuntos sumaron fuerzas y calidad para lograr una muy buena entrada en el Teatro Municipal, en una de las contadas ocasiones en las que se ha podido disfrutar de esas dos formaciones compartiendo escenario. Un concierto que resultó ameno, entretenido y muy cercano a un público que agradeció el que Coral y Agrupación tirarán de temas muy conocidos para la tarde del domingo

Primero fue la Coral, con temas de corte popular y montañés. Después Pulso y Púa, también con temas muy conocidos de distintos estilos. Cuatro interpretaciones por actuación y dos más para cerrar, ya con todos sobre el escenario. La primera, 'María la Portuguesa', dirigida por Francisco Barquín Gutiérrez, batuta de la agrupación de cuerda, y para terminar, incluido bis, una habanera con la directora de la Coral al mando, Justi Echevarría.

Aniversarios

Una magnífica forma de ir cerrando el año en el que Pulso y Púa celebra sus tres décadas de historia y la Coral mira de reojo a su primer siglo, no en vano fue un 15 de enero de 1928 cuando se aprobaron los estatutos de la Sociedad Coral de Los Corrales de Buelna, el embrión de la formación actual.

En el concierto estuvieron el primer teniente de alcalde de Los Corrales de Buelna, Javier Conde, la concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Ángeles Lombilla, y la de Festejos y Juventud, Esther Mendiguchía, además de la portavoz socialista, Josefina González.