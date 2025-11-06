Nissan presenta sus avances en digitalización, sostenibilidad y conectividad en la planta de Los Corrales La aplicación de Inteligencia Artificial en Nissan Cantabria se traduce en «beneficios directos para el cliente», ha dicho su director, Jorge Alonso

Encuentro con el director de la planta de Los Corrales en Advanced Manufacturing Madrid 2025.

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

Los directores de las plantas de Nissan en Ávila y Cantabria, Nuria Cristóbal y Jorge Alonso, han compartido los avances más significativos de esas factorías en el encuentro Advanced Manufacturing Madrid 2025 que se celebra estos días. Una gestión apoyada en la digitalización, la conectividad y la sostenibilidad, «con el objetivo de reforzar el proyecto de transformación industrial de Nissan en España».

Jorge Alonso presentó los avances en la planta de Los Corrales de Buelna en digitalización, inteligencia artificial y conectividad: «la transformación digital no se limita a incorporar tecnología, sino a cambiar la forma de trabajar y tomar mejores decisiones de manera más ágil y basadas en datos».

La planta, ha dicho, avanza en la digitalización de sus operaciones mediante la incorporación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial «que permiten una gestión más predictiva y eficiente de la producción».

La aplicación de Inteligencia Artificial en Nissan Cantabria se traduce «en beneficios directos para el cliente», apuntando a la inspección 100% automatizada de discos de freno, que «garantiza una calidad constante y sin errores»; al mantenimiento predictivo, que «reduce averías y paradas no planificadas, mejorando la fiabilidad del suministro»; o la optimización energética que «contribuye a una producción más sostenible».

«La IA no sustituye el conocimiento de nuestros equipos, lo potencia. El verdadero reto es integrarla en nuestra cultura y en la toma de decisiones diaria para seguir siendo competitivos y sostenibles».

Una planta conectada

Además, Nissan Cantabria continúa su avance hacia la planta conectada, integrando desarrollos clave tecnológicos en ciberseguridad y virtualización de entornos. Ejemplo de ello es la nueva línea de moldeo vertical, que permite monitorizar en tiempo real todos los parámetros del proceso de fundición y moldeo.

Jorge Alonso ha destacado también el 'Internet de las Cosas industrial' como «el sistema nervioso de la fábrica conectada». «La conectividad y la protección de nuestros sistemas son esenciales para avanzar hacia una fábrica inteligente», desarrollos que «nos permiten ser más ágiles, seguros y eficientes, sin perder el valor del conocimiento humano».

Sigue la reducción de ingresos pero el resultado es «mejor de lo esperado»

La noticia coincide con la presentación de resultados a nivel mundial en el primer semestre del año, con una pérdida neta de 222 millones de euros, aún así, un resultado «mejor de lo esperado». Las ventas minoristas cayeron un 7.3% y las pérdidas operativas se situaron en 1,2 mil millones de euros, según Investing.com México. En Europa las ventas se redujeron unas décimas más, un 7.9%, mientras en Norteamérica hubo un aumento del 2%.

A pesar de todo se mira al futuro con esperanza, proyectando lanzar nueve nuevos modelos para 2027. Eso sí, sin haber resuelto aún la cuestión sobre las 17 plantas que se prevé cerrar en todo el mundo, lo que supondrá la eliminación de unos 20.000 puestos de trabajo.