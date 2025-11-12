Nueva reunión para plantear la reorganización de los pasos a nivel en Arenas de Iguña ADIF, Gobierno, Ayuntamiento y afectados estudian un proyecto que no termina de poner de acuerdo a los vecinos

Nacho Cavia Arenas de Iguña Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:34

El Ayuntamiento de Arenas de Iguña ha vuelto a reunir a representantes de ADIF, autoridades, técnicos y vecinos de la localidad para intentar acercar posturas sobre la reorganización de los pasos a nivel que cruzan en varios puntos la línea férrea a su paso por el valle, una «supresión obligada» en algunos casos y controvertida en todos, como ha reconocido el alcalde, Pablo Gómez.

En esa reunión los tos técnicos de ADIF han vuelto incidir en la obligatoriedad de la media como paso previo a la llegada de la alta velocidad, «que en el caso de Arenas de Iguña utilizará la línea existente como vía rápida, por lo que los pasos a nivel no se van a poder mantener tal y como están». En esa tesitura la empresa está tratando de alcanzar un acuerdo que suponga «la mejor solución posible, aunque muy difícil, porque la supresión terminará perjudicando más a unos que a otros, para acabar culpando a un Ayuntamiento que lo único que hace es recoger las aportaciones de los vecinos y exponer para su estudio el anteproyecto», ha señalado el regidor.

El alcalde ha incidido en tres cuestiones, esa alta velocidad con la que los trenes surcarán el valle, el incremento de convoyes que le cruzarán, con todo lo que ello implica, y el temor a nuevos accidentes, «que algunos pueden pensar que son pocos, pero cuando ocurre todos nos llevamos las manos a la cabeza».

Sobre la mesa también ha estado la posibilidad de aprovechar los dos pasos que actualmente salvan las vías, el elevado entre Arenas y La Serna y el subterráneo para entrar en el casco urbano de Arenas, «pero está claro que es insuficiente».

Propuesta de ADIF

De momento, la empresa ADIF mantiene la posibilidad de salvar tres de los pasos a nivel existentes como pasos subterráneos y cerrar el resto. Es una de las soluciones propuestas para garantizar la situación de unos pasos que ya han protagonizado un accidente mortal y más de un susto a los vecinos.

Precisamente uno de los pasos que se proponen bajo las vías del tren es el próximo a la estación de Santa Cruz de Iguña, en el que hace algo más de un año falleció el conductor de un tractor. Muy cerca de donde este año un tren de Cercanías arroyó un toro, o donde no hace mucho otra locomotora se llevó por delante un remolque.

También será subterráneo uno de los más utilizados, frente a la Cooperativa del Campoo, eliminando otro que está muy próximo a ese punto.

La cuestión es que las rampas de los túneles tendrán un 6% de desnivel y se necesitará para su desarrollo 50 metros de terreno a expropiar «para conseguir una cota de tres metros de cajón».

Otra de las novedades de una propuesta que está sujeta aún a mejoras, prevé habilitar una entrada desde la Nacional 611, «para que sirva también como vía de servicio para el acceso a la mies y explotaciones ganaderas, ya que los pasos subterráneos no tienen las dimensiones suficientes para el tránsito de maquinaria».