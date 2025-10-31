El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tráfico volverá a las Hoces de Bárcena del 3 al 6 de noviembre. CAVIA

Nuevo corte de la Autovía de la Meseta desde el lunes día 3 al jueves 6 entre Molledo y Santiurde de Reinosa

El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena, excepto entre las ocho de la tarde y las siete de la mañana, horario en el que se permitirá el paso por un carril

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Molledo

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:29

Comenta

Esta vez el corte en la Autovía de la Meseta será por obras en el túnel de Somaconcha en sentido Palencia, desde las siete de la mañana del lunes 3 de noviembre hasta el jueves 6.

En esos días se va a llevar a cabo el extendido de la capa de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada, por lo que, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se cortará el tráfico entre kilómetros 157 y 144, de Molledo a Santiurde de Reinosa.

De ocho de la noche a siete de la mañana la calzada permanecerá abierta, con un carril cortado para dejar la maquinaria del extendido del aglomerado. Los transportes especiales deberán tener en cuenta esa limitación al paso por el túnel.

Como itinerario alternativo, debidamente señalizado, se establece la carretera N-611, con salida en el enlace 157 de la A-67, en Molledo, y reincorporación a la autovía en el enlace de Santiurde de Reinosa, atravesando las Hoces de Bárcena.

Las interminables obras de los túneles

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa así ejecutando las interminables obras de modernización de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, situados en la autovía A-67. Un proyecto que cuenta con un presupuesto total de 31,3 millones de euros financiado por Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  2. 2

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas
  3. 3

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  4. 4 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  5. 5 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  6. 6

    Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén
  7. 7

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  8. 8

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  9. 9

    Sanidad recupera su sistema informático después de tres horas
  10. 10 El Tribunal Superior reconoce la incapacidad absoluta a una mujer de Cantabria con síndrome poscovid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nuevo corte de la Autovía de la Meseta desde el lunes día 3 al jueves 6 entre Molledo y Santiurde de Reinosa

Nuevo corte de la Autovía de la Meseta desde el lunes día 3 al jueves 6 entre Molledo y Santiurde de Reinosa