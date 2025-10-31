Nuevo corte de la Autovía de la Meseta desde el lunes día 3 al jueves 6 entre Molledo y Santiurde de Reinosa El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena, excepto entre las ocho de la tarde y las siete de la mañana, horario en el que se permitirá el paso por un carril

El tráfico volverá a las Hoces de Bárcena del 3 al 6 de noviembre.

Nacho Cavia Molledo Viernes, 31 de octubre 2025, 16:29

Esta vez el corte en la Autovía de la Meseta será por obras en el túnel de Somaconcha en sentido Palencia, desde las siete de la mañana del lunes 3 de noviembre hasta el jueves 6.

En esos días se va a llevar a cabo el extendido de la capa de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada, por lo que, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se cortará el tráfico entre kilómetros 157 y 144, de Molledo a Santiurde de Reinosa.

De ocho de la noche a siete de la mañana la calzada permanecerá abierta, con un carril cortado para dejar la maquinaria del extendido del aglomerado. Los transportes especiales deberán tener en cuenta esa limitación al paso por el túnel.

Como itinerario alternativo, debidamente señalizado, se establece la carretera N-611, con salida en el enlace 157 de la A-67, en Molledo, y reincorporación a la autovía en el enlace de Santiurde de Reinosa, atravesando las Hoces de Bárcena.

Las interminables obras de los túneles

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa así ejecutando las interminables obras de modernización de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, situados en la autovía A-67. Un proyecto que cuenta con un presupuesto total de 31,3 millones de euros financiado por Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.