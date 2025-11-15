El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antes de terminar noviembre el Ayuntamiento de Los Corrales tendrá técnico informático por fin. CAVIA

Ocho años para cubrir una plaza de técnico informático en el Ayuntamiento de Los Corrales

Tres alcaldes han intentado poner fin a un proceso que ha culminado esta semana con el nombramiento de la persona que ocupará un puesto «imprescindible»

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Viernes, 14 de noviembre 2025

Comenta

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha dado por cerrada una de las ofertas públicas de empleo municipal más longeva de la historia en ... la localidad, la plaza de técnico informático. El puesto se creó por acuerdo plenario el 15 de diciembre de 2017 y el proceso ha concluido esta semana, ocho años más tarde, con el nombramiento del funcionario de carrera y, por si acaso, la constitución de una Bolsa de Empleo que, eso sí, solo incluye a la única persona que finalmente quedó en liza junto al adjudicatario del puesto.

