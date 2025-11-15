Ocho años para cubrir una plaza de técnico informático en el Ayuntamiento de Los Corrales

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha dado por cerrada una de las ofertas públicas de empleo municipal más longeva de la historia en ... la localidad, la plaza de técnico informático. El puesto se creó por acuerdo plenario el 15 de diciembre de 2017 y el proceso ha concluido esta semana, ocho años más tarde, con el nombramiento del funcionario de carrera y, por si acaso, la constitución de una Bolsa de Empleo que, eso sí, solo incluye a la única persona que finalmente quedó en liza junto al adjudicatario del puesto.

El proceso ya empezó mal: se tardó un año en publicar en el Boletín Oficial de Cantabria la admisión de esa plaza dentro de la plantilla municipal, y se tardó otros cuatro en publicar las bases reguladoras de la convocatoria para la provisión de la plaza. Ocho años y tres alcaldes para, al final, tras muchos recursos, aplazamientos, modificaciones y resoluciones, dotar al Ayuntamiento de un puesto que esos tres alcaldes siempre reconocieron que era y es «imprescindible».

El actual regidor Julio Arranz Ochoa y el concejal de Personal Alfredo Casanova han descansado al ver la publicación en el Boletín y ratificar que el elegido tomará posesión de su cargo antes de terminar este mes de noviembre.

Esa resolución agota la vía administrativa por lo que contra la misma cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado o bien impugnarla directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, y nadie quiere que eso pase.

Un puesto de agente de Policía Local

Por otra parte Casanova, también edil de Seguridad Ciudadana, está de enhorabuena porque los eternos procesos para cubrir plazas en el Ayuntamiento le han dado otra alegría. En este caso, la resolución del concurso celebrado para la provisión de un puesto de Policía Local por el sistema de movilidad y su adjudicación. En este caso 'solo' han tenido que esperar ocho meses.