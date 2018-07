Los pescadores de Suances amenazan con no participar en la procesión del Carmen Las antiguas bodegas que se cedieron a la Cofradía y que hoy son fuente de polémica entre Ayuntamiento y pescadores. / Luis Palomeque La Cofradía culpa al Ayuntamiento de ceder el uso de sus almacenes a los marineros «jubilados», en detrimento de los que están en activo y el alcalde busca ahora una solución SARA TORRE Suances Jueves, 12 julio 2018, 07:13

Los pescadores de Suances se niegan a participar en la procesión del Carmen del día 16 de julio, si el alcalde de la villa, el socialista Andrés Ruiz Moya, no media para devolver el uso de las viejas bodegas a los trabajadores del mar en activo. Denuncian que los locales se cedieron a la Cofradía del Carmen para que los utilizasen los marineros, y que ahora están ocupados, en gran parte, por jubilados de la mar que tienen ahí los enseres de sus embarcaciones deportivas. El alcalde opina que es un problema que han de resolver «ellos» y trata ahora de buscar una solución de consenso, para lo que ha convocado una reunión.

La procesión marítima del Carmen de Suances, que se celebrará el próximo lunes, llega este año envuelta de polémica, tras haber anunciado los pescadores que, en su mayoría, no participarán como medida de presión por no poder usar unos locales anexos a las bodegas que hace décadas les cedió el Ayuntamiento y de los que actualmente están haciendo uso algunos marineros jubilados.

Desde la Cofradía de pescadores que lleva el nombre de la patrona piden al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto y anuncian que del total de barcos disponibles, siete, «probablemente participen dos, si llegan». Así lo afirmó ayer el presidente del cabildo, José Antonio González, que recuerda que él mismo estuvo presente cuando, a cambio de una concesión que hicieron los pescadores -que cedieron los secaderos de los aparejos para hacer la carretera y el paseo de enfrente del bar El Muelle- el Ayuntamiento, con el alcalde de turno a la cabeza, les cedió dichos locales, «pero es para los barcos, no para los marineros jubilados», precisó.

El alcalde propone que lo resuelvan entre ellos, pero los pescadores critican que quiera quedar bien con todos

«La gente se va jubilando y no va dejándolo, tienen allí enseres y no pagan casi nada, pagan dos perras», expone, mientras explica que los pescadores en activo tienen que hacer frente a alquileres de otros garajes para guardar sus enseres, «y si tienen eso ¿para qué lo van a gastar? Eso se hizo para lo que se hizo», sentenció.

No obstante, el presidente reconoce que la medida la toman muy a su pesar: «Yo tengo un cabreo... Estoy enfadado porque tengo amistades, me gusta que se haga porque es nuestra fiesta, pero los políticos quieren quedar bien con todo el mundo y no puede ser», reflexiona. Añade que «la guerra» viene de atrás y, de momento, lo han ido solucionando entre ellos como han podido.

Precisamente eso es lo que cree el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, que lo que tienen que hacer es solucionarlo ellos, al margen del Ayuntamiento. «Es un acuerdo entre ellos desde hace mucho tiempo y el Ayuntamiento bastante hace con dejarles a todos el local de esa manera», dice, y afirma que no hay nada escrito sobre quién tiene derecho a utilizarlos porque el acuerdo lo tomaron en aquellos tiempos de palabra. Cree «injusto» que tenga que ser el Ayuntamiento «quien eche a los cuatro jubilados que hay, cuando eso ha sido de todos ellos». El alcalde afirma también que dichos jubilados defienden que ellos tienen esos derechos.

Sobre la amenaza de no salir en El Carmen, el alcalde opina que «no hay derecho a que la guerra interna que tienen entre ellos trascienda». No obstante, opina que «no está todo dicho» y que «puede haber soluciones». En este sentido aseguró ayer, «voy a intentar buscar una solución, y por eso he convocado para mañana -por hoy- a una parte del colectivo y voy a intentar buscar la mejor solución para todos, entiendo que las bodegas son de todos los pescadores activos y jubilados y habrá que intentar hacer entender a la gente que la utilice de la mejor manera posible», resumió.

Pero González no lo ve tan claro, ya que ayer el regidor les solicitó una reunión urgente pero cree que ya es tarde, máxime porque salvo un barco, los demás están a bonito y vendrán hoy o mañana y son los que tienen la última palabra. «Yo no soy nadie, estoy ahí de presidente como puede estar cualquiera, pero los que deciden son ellos, me dicen que esto hay que hacerlo así, pues así», expone. Y sobre dejar el asunto para tratarse después de las fiestas, otra propuesta del Ayuntamiento, la respuesta de la cofradía es tajante: «No».

Por su parte, Javier González, patrón del 'Siempre Ángela' e hijo del presidente de la Cofradía, recuerda que lleva 25 años en la mar sin conocer un Carmen sin salir los barcos. Además, destaca que este día es muy especial. «Es el único día que vienen al barco mis amigos, mi familia», dice. Respecto a aplazar la protesta opina que si dan marcha atrás se acabó. «Nosotros sólo queremos lo que es nuestro», insiste.

El marinero propone que vista la situación, «salgan ese día los que tienen las bodegas», porque dice que «los barcos están solicitándolas y no se les puede dar ninguna porque están ocupadas por estos señores». A la par, lamenta que el alcalde «no haya dado señales de vida hasta hoy, cuando vio un comentario en una red social, después de que hace un mes y medio hubo una reunión con él y se le dijo que se haría otra», recalca.