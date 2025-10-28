Una pista de pumptrack para el complejo de deportes de Los Corrales El Ayuntamiento adjudica el proyecto a una empresa vasca especializada por 87.867 euros y las obras ya están en marcha

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 28 de octubre 2025, 12:29

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha adjudicado el contrato de obras de construcción de un nuevo circuito de 'pumptrack' a la empresa guipuzcoana Poolsport Soluciones, dedicada al diseño y ejecución de instalaciones deportivas. Esta pista suele ser de tierra o asfalto con ondulaciones, curvas peraltadas y otros obstáculos para generar velocidad para ciclistas, patinadores y usuarios de monopatín.

A la licitación se presentaron cuatro empresas y se optó finalmente por la empresa vasca, que ofertó un presupuesto de 87.867 euros, la ampliación del plazo de garantía hasta los 25 meses, algo más del doble que lo recogido en las bases, y la experiencia del director de la obra Ander Imaz Salaberria, ingeniero que ha participado en la ejecución, «con resultado satisfactorio», de pistas como la proyectada en Los Corrales en localidades como Berriz, Irún y Urretxu.

La empresa ya ha comenzado las obras de una pista que se levanta junto a la entrada sur del complejo municipal de deportes de la localidad.

El proyecto licitado consta de un circuito exterior de 111 metros y otro interior de casi 82 metros, «lo que permitirá una combinación de recorridos de 185 metros en total, con una anchura de pista que variará entre los cuatro y los cinco metros, para conformar las diferentes curvas, peraltes y saltos que compondrán la cuerda de la instalación», ha explicado el primer teniente de alcalde.

Un skatepark en una piscina desahuciada

Cuando se construían las primeras pistas de 'pumptrack', en Los Corrales de Buelna se optó un parque para monopatines muy solicitado en un lugar poco usual, una piscina desahuciada. Pero no funcionó y se abandonó. Después se puso en marcha otro al norte de las pistas de pádel del complejo municipal y ahora el Ayuntamiento atiende también la demanda de los amantes de las dos ruedas, sin olvidar las cuatro de los monopatines, apostando por integrarlo en las extensas instalaciones deportivas municipales.